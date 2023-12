Temperaturas suaves en #Galicias polo vento do suroeste:



🔹Entre 15ºC-20ºC en gran parte do territoiro.

🔹Zonas altas dos #Ancares #OCourel #Valdeorras #Viana e #TerradeTrives entre 7ºC-12ºC

🔹Estación de Pedro Murias 19,3ºC en #Ribadeo

🔹Chuvia no oeste🌧️No leste🌥️#FelizDia pic.twitter.com/YAgtIPwKgI