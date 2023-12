Os municipios de Taboada e Quiroga non son menos e tamén se apuntan ao Nadal con programación lúdica ao longo do mes e ata xaneiro. No caso de Quiroga, a praza de España recibirá, hoxe, a visita de Papá Noel ás 16.00 horas. O xoves 28, ás 17.00 horas o Centro Social acollerá o Bingo Especial de Nadal, e o domingo 31, ás 12.00 horas, disputarase a San Silvestre Solidaria, con saída desde a praza de España. Xa en xaneiro, o mércores 3 e xoves 4 haberá inchables gratis no Pavillón Municipal. O día 5, véspera de Reis, Quiroga recibirá a visita das súas Maxestades os Reis Magos que percorrerán a localidade desde a rúa Real, rumbo ao Auditorio Municipal.

Pola súa banda, o comercio local de Taboada organiza hoxe un mercado denominado Petiscos de Nadal, onde haberá postos de artesáns e produtores da Ribeira Sacra. O mercado do Nadal arrincará ás 11.30 horas, coa apertura dos postos na praza de Riazón coa actuación de Paco Nogueiras. Ás 13.00 horas terá lugar a actuación de Apalpadora e ás 14.00 horas procederase ao sorteo dunha cesta de Nadal. Xa pola tarde, a partir das 15.00 horas está programado un obradoiro de instrumentos musicais para nenos e nenas a cargo de Xaneco Tubío. Ás 19.00 horas, pechará o mercado coa actuación de Catuxa Salom.