Las celebraciones de Navidad están teniendo en muchos hogares de Galicia como protagonistas a la covid-19 y a la gripe. Los casos continúan al alza en toda España y la comunidad gallega no es una excepción, algo que ha llevado a recuperar algunas medidas de prevención que fueron habituales durante el período más complejo de la pandemia.

Sin ir más lejos, la Consellería de Sanidade estableció la semana pasada la recomendación general del uso de mascarilla en el conjunto de los centros sanitarios de la autonomía. También el Ministerio de Sanidad publicó una serie de recomendaciones ante el repunte de los casos, tales como usar pañuelos desechables, realizar una correcta higiene de manos o evitar acudir al puesto de trabajo si se tienen síntomas del virus o de una infección respiratoria.

En las farmacias ya se nota este aumento de los casos, que se refleja en un incremento de las ventas tanto de los test como de las mascarillas, que están “disparadas”. El farmacéutico y vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Ignacio Labella, explica que “con las festividades nos juntamos con más gente y eso hace que la transmisión sea mayor” y que, por tanto, “mucha gente que empieza a tener síntomas o que estos días se va a juntar con personas mayores quiere comprobar que no tiene nada”.

Situada en la capital gallega, la farmacia Gutiérrez del Olmo pone cifras al número de ventas de test para detectar la covid-19 y la gripe. El día 1 de enero vendieron más de un centenar de pruebas, mientras que durante el fin de semana, los días 30 y 31 de diciembre, superaron los 350 test entre ambas jornadas. “También se están vendiendo muchas mascarillas, hasta el punto de que la gente las vuelve a pedir de colores como en la pandemia", cuenta por su parte Labella a modo de curiosidad.

Con todo, a pesar de la actual subida de las ventas de estos productos, que parece que se mantendrá en las próximas semanas, las farmacias no temen, por ahora, que se agoten las existencias en ninguno de los casos. “Los test triples, que detectan la covid-19, la gripe y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), son difíciles de conseguir, pero con los de coronavirus y gripe no va a haber ningún problema, ya que hay stock suficiente. Este pico no va a tener nada que ver con lo que fue la pandemia”, indica Labella.

Uso de las mascarillas

Tras la recomendación del Servizo Galego de Saúde (Sergas) de utilizar las mascarillas en los centros hospitalarios, hay ya usuarios que, por precaución, han optado por usarlas en otros espacios como las farmacias. “Estamos viendo que mucha gente entra ya con mascarilla, aunque no sea obligatoria”, puntualizan desde la farmacia Gutiérrez del Olmo.

En esto concuerda Labella, que asevera que en su farmacia “varias personas van con mascarilla por voluntad propia para ni contagiarse ni contagiar por si tienen algo”. “Es algo que ya está haciendo mucha gente”, resalta. Asimismo, opina que extender la recomendación a las farmacias en la situación actual es “innecesario”, puesto que “nadie pasa aquí demasiado tiempo y no da tiempo a una transmisión importante”.

La medida implantada por el Sergas en los centros de salud y hospitales será revisada la próxima semana, cuando se decidirá si se alarga o no la recomendación en función de cómo avance la situación epidemiológica.

Casos de covid-19 y gripe

A fecha del 1 de enero, Galicia registraba un total de 970 casos activos de coronavirus. Por su parte, en lo referido a la gripe, los últimos datos del Sergas, correspondientes al 29 de diciembre, contabilizaban 653 personas ingresadas por o con la infección respiratoria, de las que 27 estaban en UCI. A ellas hay que sumar otras 162 hospitalizadas con VRS. En esa jornada, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, afirmó que precisamente la infección respiratoria predominante en Galicia en este momento es la gripe A.

Estos son los datos oficiales del Sergas, pero es probable que esta cifra sea superior. “Mucha gente que da positivo en la covid-19 o gripe no avisa al médico, por lo que los casos serán más. Lo que hace es quedarse en su casa o seguir trabajando con la mascarilla puesta si no tiene muchos síntomas”, puntualiza Labella.

García Comesaña: “Todo paciente que llega grave a urgencias es atendido de inmediato”

Con el pico de la gripe a la vuelta de la esquina y los casos de covid-19 en aumento, las urgencias gallegas se enfrentan estos días a un elevado volumen de trabajo. “Todo paciente que llega grave a urgencias es triado y atendido de manera inmediata”, aseguró este martes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras la reunión diaria de la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas.

El titular de Sanidad detalló que el día 1 de enero se atendieron 2.153 urgencias de adultos, mientras que los pacientes pediátricos fueron 635. “Nos gustaría atender antes a todos los pacientes, pero debemos regirnos por el triaje y atender primero a lo que no puede esperar”, recalcó. En este sentido, Comesaña destacó que durante el fin de semana se produjeron altas hospitalarias que permitieron ingresar a los pacientes que así lo requerían.

A pesar de que el aumento de los casos sigue al alza, la Consellería de Sanidade apunta que “aún no llegamos al pico de gripe”, por lo que el Sergas “tiene los planes de contingencias desarrollados si es necesario”. Así las cosas, ayer repasaron las medidas vigentes en cada una de las siete áreas sanitarias, con “más recursos abiertos en las propias áreas de urgencias, como en zonas de hospitalización, así como refuerzos con profesionales, en algunos casos, del propio servicio con turnos adicionales”. Además, en la reunión se planteó la agilización de pruebas y de resultados.

Comesaña resaltó que a pesar del trabajo que llega a través de urgencias, por el momento no ha sido necesario suspender la actividad quirúrgica, aunque en áreas sanitarias como la de Vigo se han reprogramado aquellas intervenciones demoradas con el propósito de poder atender todas las prioritarias.