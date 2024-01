La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Galicia (CSIF) solicitó este jueves a la Dirección Xeral de Función Pública con carácter urgente la convocatoria de la Mesa General de Empleados Públicos para abordar la modificación de los niveles mínimos de los funcionarios de la Xunta y equipararlos con los establecidos por la Administración General del Estado. Esta petición viene dada a raíz del real decreto del 19 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes en el marco del plan de recuperación del servicio público. El precepto emitido por el Gobierno estipula una revisión de los niveles mínimos para los subgrupos A1, A2, C1 y C2 del cuerpo de funcionarios estatales, lo que redundará en un incremento salarial para estos.

Desde el sindicato ponen de relieve la descompensación de salarios que hay entre los niveles de los empleados públicos del Estado y de la Xunta. “Existen más de 2.000 euros de diferencia al año en algunas categorías” señala el secretario de organización de CSIF Galicia, José Sánchez. “Lo que pedimos no es una subida, sino una homogeneización con respecto al cuerpo estatal”, incide.

A mayores, la central sindical afirma que también pedirá un incremento de los niveles mínimos para la Agrupación Profesional, grupo que correspondería a los subalternos, los cuales son “los más perjudicados” dentro de la Administración, tal y como asegura Sánchez.

No obstante, esta negociación no afectará a los funcionarios de los ayuntamientos, ya que la subida de sus niveles mínimos se aborda en cada municipio de manera particular, indican desde el sindicato.

Las diferencias entre funcionarios

Entre Estado y Xunta, los intervalos de los salarios mínimos de funcionarios varían en torno a dos y cuatro puntos a día de hoy. Si bien el grupo A1 del cuerpo de la Administración central, que correspondería a los funcionarios de clase más alta, tiene un nivel 24, los empleados de la Xunta de la misma categoría ostentan el intervalo 20. Lo mismo ocurre con el subgrupo A2, con niveles 20 y 16, respectivamente. En las categorías C1 y C2, la diferencia entre los funcionarios gallegos es de dos puntos con respecto a sus compañeros de la Administración central.

Tras la entrada en vigor del real decreto del 19 de diciembre, la diferencia anual entre los funcionarios del subgrupo A1 de la Administración del Estado y la Xunta asciende a 2.329,04 euros anuales. En la categoría A2, los empleados públicos estatales cobran 1.459 euros al año más que los autonómicos. En el subgrupo C1, hay 730 euros anuales de diferencia y en el C2, 730,94 euros al año.