El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado que, de ganar las próximas elecciones autónomicas, "no tendrá que llamar" al "País Vasco ni a Cataluña" para aplicar su programa electoral.

"No voy a tener que llamar a Moncloa, no voy a tener que tener oscuras negociaciones entre los que pierden las elecciones y no voy a tener que llamar ni al País Vasco ni a Cataluña", ha esgrimido con el programa electoral en mano y ante un auditorio con 1.000 personas que han acudido al acto de presentación este sábado en Lugo.

Rueda ha defendido su programa "realizable", en el que "no hay nada" que "no se pueda pagar" con los presupuestos autonómicos, sin "promesas imposibles". "Para prometer la luna ya están otros que nunca gobernaron", ha remarcado.

A renglón seguido, ha afeado la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este sábado ha estado también en Lugo en un acto de los socialistas, a Navantia esta semana para hacer el anuncio de una nueva fragata para la marina española. "Sorprendió a todo el mundo, incluida a la marina española, que no sabía absolutamente nada", ha incidido.

El presidente del PPdeG ha tirado de retranca para comentar que este sábado también esperaba algún anuncio por parte de Sánchez, como la fábrica que quiere construir Altri en Lugo pero, sin embargo, "no hubo ni gol en el estadio Anxo Carro", instalaciones deportivas que se encuentran en las proximidades del Pazo de Feiras y Congresos donde los populares han celebrado su acto.

"Por lo menos hay que agradecer que si no tiene intención de comprometerse, por lo menos que no mienta por una segunda vez. Eso por lo menos hay que agradecerlo", ha ironizado Rueda.