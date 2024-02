Desvelado el misterio: expertos explican qué es la gran bola de fuego avistada en Galicia

Ya conocemos qué se encuentra detrás de la gran bola de fuego que fue avistada este domingo en el cielo desde diferentes puntos de Galicia, así como de Portugal y de otras localidades de la península.

Al respecto, el director del Observatorio Astronómico Ramón María Ramón María Aller, José Ángel Docobo, ha atribuido dicha bola de fuego "a un bólido".

Se entiende por bólido a la "entrada na atmosfera dunha pedra cósmica que, ao penetrar a esa velocidade, produce ese efecto luminoso". En declaraciones a este medio Docobo ha explicado que, tras penetrar en la atmósfera, "o bólido vaise destruíndo aos poucos" y, en la mayoría de los casos, puede llegar a generar meteoritos.

No obstante, "e segundo a información que estamos recibindo, o bólido marchou cara o océano", ha explicado el director del Observatorio Astronómico, por lo que no se puede precisar si cayó algún meteorito o no. Esto dependería "da masa inicial do obxecto", ha concluído.

Se trata de un fenómeno que pasa "en segundos" y "é moi díficil pillalo coa cámara". Lo que ha visto la gente este domingo es la estela que ha dejado a su paso, la cual es modificada por el viento.

La gran bola de fuego fue captada por varios ciudadanos este domingo desde distintas localidades de Pontevedra u Ourense, entre otras. A los pocos minutos de producirse este fenómeno, decenas de usuarios compartían instantáneas del bólido a través de X (antes Twitter).

¿Una bola de fuego cruza Galicia? En #Ourense se vio desde diferentes puntos. ¿Un meteorito? pic.twitter.com/2qQhupURl0 — Alejandro Tesouro (@4teso) February 18, 2024

La Red Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN)-CSIC ha informado también a través de sus redes sociales que todo apunta a que se trató de un bólido esporádico (SPMN180224J) el que produjo la llamativa estela persistente frente a Galicia.

"Tuvo su origen Pegaso y los testigos visuales describen su fragmentación, creando la estela fotografiada", agregan en palabras de su coordinador, Josep Trigo.

BÓLIDO ESPORÁDICO #SPMN180224J PRODUJO AYER UNA ESTELA PERSISTENTE FRENTE A #GALICIA a las 18h27 TUC (19h07 local). Nuestro coordinador @Josep_Trigo @ice_csic explica: "Tuvo su origen en #Pegaso y los testigos visuales describen su fragmentación, creando la estela fotografiada"🧵 https://t.co/TjCU33hOGF — Red Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN)-CSIC (@RedSpmn) February 19, 2024

Por otro lado, ni la Agencia Estatal de Meteorología ni MeteoGalicia, tuvieron constancia de lo sucedido, aunque sí el servicio de emergencias 112, que recibió la llamada de varios particulares, de zonas como Bueu y Sanxenxo.

Ilustración sobre el meteorito Traspena / USC

No se trata de la primera vez que en Galicia pudo verse un fenómeno de este tipo. Uno de los más sonados ocurrió en "xaneiro de 2021 en Lugo", recuerda Docobo. En aquella ocasión, se trató de un "superbólido" provocado por un asteroide de dos toneladas, que chocó con la atmósfera a 75 kilómetros por hora produciendo un meteorito de 527 gramos.