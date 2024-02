Así empeorará el tiempo en Galicia este jueves: marzo se estrena con alerta naranja en el mar

Mañá chegará a Galicia outra fronte, máis activa que a de hoxe

🌧️ moderadas na segunda metade do día, localmente fortes no oeste

Cota de neve en 1200 m

🌡️ sen cambios

Ventos moderados de oeste e suroeste, con refachos fortes no litoral e zonas altas

⚠️ 🟠 🌊 pic.twitter.com/PYUPmfw02L