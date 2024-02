Rueda se pronuncia sobre el caso Koldo: está "absolutamente tranquilo" con la compra de mascarillas en Galicia

"Estamos absolutamente tranquilos". Esa fue la respuesta del presidente la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, tras ser preguntado este jueves por los contratos de material sanitario realizados por el Gobierno gallego durante la pandemia de covid-19. Así, indicó que la compra de mascarillas y demás material del Ejecutivo liderado en aquel entonces por el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya “fueron auditadas por el Consello de Contas”. “Confío en los funcionarios de la Xunta como siempre confié y, además, fueron asunto de examen", señaló acerca estas adquisiciones.

Esta cuestión surge a raíz de la conocida como 'trama Koldo', por el cual la semana pasada el que fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, fue detenido en el marco de una supuesta trama de corrupción con comisiones en la compra de mascarillas en plena pandemia que también salpicaría a otras comunidades autónomas.

Acerca de este asunto, el presidente de la Xunta en funciones fue también preguntado por el auto judicial del 7 de febrero, en el que figura que Koldo García le dijo a un investigado de la trama que "había quedado con Miguel Tellado (portavoz del PP en el Congreso y, en aquel momento, secretario xeral del PPdeG) y 'Alberto' al día siguiente".

Rueda se mostró escueto en su contestación remitiéndose a las palabras del propio Tellado, quien negó los hechos: “Ya dijo que el encuentro no tuvo lugar y que no hablaron. Si no hubo encuentro, poco más hay que hablar". “No quieren hablar de lo principal”, aseguró.

Defendiendo a los suyos, el jefe de filas del PPdeG manifestó que es "bastante burdo" que se "intente hablar de los demás" cuando el PSOE el que "tiene un problema muy serio". En este sentido, criticó la “ausencia de explicaciones” ante unas revelaciones que definió como “serias” y “muy concretas”.

En su intervención, Rueda tuvo también palabras para el BNG, a quien reprochó la ausencia de declaraciones: “Son socios del PSOE y no se les han escuchado ninguna manifestación a este respecto”.