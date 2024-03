El 'destape' de los gallineros en Galicia: el registro se triplica en solo cuatro meses

La obligatoriedad de registrar los corrales de autoconsumo con menos de 30 aves está provocando un auténtico 'destape' de estos gallineros legales en Galicia. Si hace solo unos meses acertar con la cifra a la que ascendían esas instalaciones con gallinas y pollos (a veces incluso patos y ocas), apertrechadas con maíz y berzas en miles de fincas y huertas, era harto díficil, hoy la cifras hablan por sí mismas: las inscritas se han triplicado en solo cuatro meses.

La cifra más actualizada de la que dispone la Xunta acredita que existen ya 45.138 gallineros registrados en Galicia en estos momentos. De ellos, 20.187 se ubican en la provincia de A Coruña, que lidera el ranking de explotaciones de autoconsumo (tiene prácticamente la mitad de las existentes), mientras que Pontevedra tiene 8.409 instalaciones domésticas, Ourense dispone de 9.752 ya registados y Lugo, 6.790.

En esta última provincia, por ejemplo, ayuntamientos como el de Bóveda ya ayudan a sus vecinos con los trámites del registro, que se puede realizar ante las oficinas rurales de la Xunta, o a través de inscripciones tramitadas por internet. También en el de Catoira.

Mientras la cifra de estos corrales seguirá creciendo previsiblemente, eran 16.600 los registrados el mes de noviembre pasado -cuando comenzó la polémica de la obligatoriedad - y los compradores de pollos intercambiaban las primeras exigencias de tener un número de registro.

La normativa obliga a darse de alta, como medida para mejorar también el control sanitario de las aves. Y este censo, también tiene el objetivo de tener las explotaciones localizadas y así poder protegerlas en caso de focos de gripe aviar en Galicia: en 2023 fueron más de una treinta los detectados a lo largo de la comunidad.

Un vecino de Bóveda, Lugo, que acaba de registrar su gallinero doméstico / Carlos Castro (EP)

Pero este registro de gallineros domésticos es obligatorio, a través de una medida del Gobierno central, entró en vigor se cumplieron hace más de dos años. La medida entró en vigor, según explican fuentes del departamento que dirige José González, a través de un Real Decreto de 27 de julio de 2021 por el que curiosamente, también se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas. Se trata de requisitos de ordenación ganadera determinados por el Gobierno", insisten desde la Consellería de Medio Rural. "Este registro de corrales avícolas de autoconsumo no está vinculado con la “Ley de bienestar animal”.

30 gallinas o 50 pollos

A efectos prácticos, se traduce en que los corrales habituales del rural solo pueden mantener un máximo de 30 gallinas ponedoras de huevos para consumo o 50 pollos de engorde. Es posible la combinación de estos tipos de animales (gallinas ponedoras, pollos de carne u otras tipologías), con la condición de que la suma de los valores expresados en UGM de los animales mantenidos no supere el 0.15 UGM máximo admisible. A mayores, hay otras limitaciones relacionadas con la existencia de unas instalaciones mínimas en materia de higiene y bienestar animal.

Pero no todos los titulares rurales de estos gallineros conocían la obligación de inscribirlos en este registro administrativo, aseguraron a FARO, hasta que hace unos días las distribuidoras agrícolas en las que adquieren las aves y los cereales habitualmente les comunicaron que ya no venderían más ejemplares (pollos ni gallinas) si los compradores no presentaban su número de registro. Este testimonio se repite entre particulares de diferentes puntos de Galicia, con más o menos rigurosidad.

“A nosotros solo nos pidieron dejar el número de DNI”, aseguró una vecina de una parroquia de Nigrán, aún reticente a "legalizar" su gallinero al disponer "solo de seis gallinas". Aún así, sus vecinas ya cuentan con registro y refieren que fue fácil realizarlo. Lo mismo advierte María del Carmen Paz, de una parroquia rural de la localidad de Noia, en A Coruña. "Poco después de inscribirnos en la oficina agraria, nos llegó una carta de la Xunta", asegura. En su huerta, gallinas, gallos y pollos pasean libremente.

La inscripción, en teoría es fácil: se puede hacer o bien cubriendo el formulario facilitado en las dependencias del concello o en la Oficina Agraria Comarcal, donde será entregado una vez cubierto. y puesto a disposición de la Consellería. U otra opción es obtenerlo directamente en la web de la Consellería de Medio Rural. Eso sí, vecinos de Ourense que han realizado este procedimiento telemático hace un par de meses, como mínimo, aseguran que el trámite aún consta "en proceso" y no han recibido aún la confirmación oficial del registro.

Posición de la Xunta

Desde la Xunta indican que han presentado alegatos en cada uno de los trámites de desarrollo normativo gubernamental que acabó con esta exigencia. "En total, cerca de 40 alegatos técnicos y una consideración general de relevancia, remarcando que las explotaciones de autoconsumo deberían quedar fuera del ámbito de aplicación de este Real Decreto", indican.

Este posicionamiento de la Xunta perseguía aliviar la carga administrativa de los vecinos, además de advertir de una manera reiterada al Gobierno de que en Galicia, atendiendo al importante volumen de explotaciones avícolas de autoconsumo y su volatilidad, este trabajo de registro sería ingente y poco eficaz.

La Xunta entendía que los únicos requisitos exigibles para estas explotaciones deberían ser los relacionadas con las condiciones mínimas higiénico-sanitarias y de bienestar animal, así como las de permitir los controles oficiales y estar sujetas al régimen sancionador en su caso.

"Finalmente, y contra el criterio de la Xunta, este Real Decreto incluyó en su ámbito de aplicación las explotaciones de autoconsumo", añaden. Desde la adminsitración autonómica aprovechan para criticar la "legislación diseñada e implementada de espaldas al territorio, sin tener en cuenta sus particularidades".