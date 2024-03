Fallece una mujer arrollada por un coche después de irrumpir en la calzada en la VG-20

Una vecina de Vigo de 48 años de edad, P.M. Q.M., falleció la pasada madrugada tras ser arrollada por un turismo en la circunvalación VG-20, a la altura de Navia. Fuentes de la investigación confirmaron que la víctima irrumpió en la calzada, siendo alcanzada por un Citroën Saxo que circulaba en esos momentos por el vial y que no pudo evitar el atropello. La mujer caminaba por una zona no habilitada para peatones y de escasa iluminación. Un particular alertó al 112 a las 01.00 horas, avisando de que acababa de encontrar a una mujer tendida en el suelo. Los sanitarios del 061 no pudieron salvar su vida.

La Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del siniestro y una de las hipótesis que se barajan es que dado que el punto kilométrico del accidente –el 3,8– coincide con la incorporación de una carretera colindante, que la víctima, con domicilio a varios kilómetros de allí, se encontrase “desorientada” en dicho lugar.