A la espera de los trenes Avril: Talgo se los entregará a Renfe a partir del próximo lunes

Hay esperas que se hacen largas. Ejemplo de esto es la llegada de los trenes Avril a la comunidad gallega, cuyas promesas de puesta en funcionamiento se acumulan. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, puso nueva fecha a la entrega por parte de Talgo a Renfe: será a partir del próximo lunes cuando empiencen a llegar.

Con todo, Puente no se ha querido pillar los dedos y no se ha comprometido a que los trenes estén entregados en esa fecha, debido a los retrasos que lleva acumulando la compañía en los últimos años. "Talgo nos dijo que los trenes se entregarán a partir del 8 de abril, pero también nos dijo anteriormente que nos los entregaba el día 1 y esto no se ha producido, así que no puedo comprometer una fecha. Pero sí parece que estamos ya muy cerca, estamos hablando probablemente de días o como mucho de semanas", explicó en una entrevista en 'Onda cero'.

De ser entregados, la puesta en servicio de los mismos quedaría ya en manos de la operadora pública y no del fabricante. Los trabajos realizados hasta la fecha, contando ya con el número suficiente de maquinistas formados en ellos, permitiría que comenzaran a circular antes del mes de junio.

¿Cuánto durará el trayecto entre Santiago y Madrid?

Estos trenes se destinarán principalmente a la conexión de Madrid con Galicia y con Asturias, regiones en las que es necesario que los trenes cambien el ancho de su eje para poder seguir circulando a partir de Ourense y de Pola de Lena.

En el caso de Santiago, la implementación de estos trenes permitirá hacer el trayecto entre Madrid y la capital gallega en un tiempo medio de 2 horas y 47 minutos. Además, se incrementarán las frecuencias y las plazas para viajar entre ambas ciudades.