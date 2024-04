La borrasca Kathleen llega este sábado a Galicia: ¿Qué tiempo hará en Santiago?

As borrascas explosivas non deixan de circular polo Atlántico. #Olivia deixou onte vento intenso e chuvia esta madrugada no oeste. Esta tarde-noite ven a seguinte #StormKathleen. Na imaxe vémola ao noroeste. 956 mb no seu centro!



Ventos fortes ou moi fortes ao final do día⚠️