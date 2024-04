Servicios públicos, concordia y referencias al caos estatal: así será el discurso de Rueda

Alfonso Rueda tomará de nuevo esta semana, con total seguridad, posesión del cargo de presidente de la Xunta de Galicia, una posición que ostenta ya desde hace casi dos años. No obstante, tras haber aprobado con nota el examen de las urnas, cosechando su primera mayoría absoluta, lo hará deshaciéndose por fin del halo de interinidad que le rodeaba desde que ascendió a los mandos de San Caetano tras el salto de Alberto Núñez Feijóo a la política estatal en mayo del pasado año.

El pontevedrés dedicó buena parte del pasado fin de semana a preparar junto con su equipo un discurso de investidura en el que presentará a los gallegos las líneas claves de acción de su gobierno para los próximos cuatro años y en el que tendrá una magnífica oportunidad para continuar marcando un perfil propio en el que ya ha comenzado a trabajar, por ejemplo, con su negativa a promover una ley de concordia como sí están impulsando el conjunto de barones populares.

Sin embargo, como ya ha advertido al respecto de los posibles cambios en las consellerías de su nuevo Gobierno, no se pueden esperar cambios radicales. En Galicia, la fórmula popular ha demostrado ser de éxito consecutivamente en cada cita con las urnas, por lo que Alfonso Rueda abogará en su discurso por mantener ese modelo de “sentidiño, estabilidad y gestión frente al caos que rezuma la política estatal”.

Una situación que preocupa al presidente de la Xunta en funciones, por lo que tampoco faltarán en su discurso referencias a este panorama, situando, como apuntan fuentes populares, a Galicia como ejemplo de “concordia” frente a “iniciativas separatistas”. El popular definirá a la comunidad como una “tierra orgullosa de su autonomía, de su identidad y su lengua y, al mismo tiempo, también de formar parte del proyecto común que es España”.

Por ello, a pesar de que centrará el grueso de su discurso en las iniciativas avanzadas ya durante la campaña –las ya famosas 870 propuestas que conformaron su programa electoral–, enfocadas fundamentalmente en la mejora de la eficiencia de los servicios públicos autonómicos, el popular advertirá de que la voz de los gallegos se hará oír en Madrid durante una legislatura en la que ambas administraciones tienen importantes frentes abiertos como la Lei do litoral.

Es posible también que el candidato popular haga referencia durante su turno de palabra a las modificaciones que llevará a cabo en su Ejecutivo. Al menos uno de los asientos cambiará de nombre tras el paso de Ethel Vázquez a la Mesa del Parlamento, pero la ya anunciada intención de Rueda de modificar la estructura de las Consellerías abre la puerta a un aumento del número de departamentos y, por lo tanto, la entrada de más caras nuevas en el Consello da Xunta.

¿Cómo será la sesión de investidura?

La sesión de investidura de Alfonso Rueda se inicia este martes con la intervención del candidato por un tiempo indefinido. Para escucharlo, está previsto un lleno absoluto en el patio de butacas del Pazo do Hórreo. El propio jefe del Ejecutivo gallego en funciones apuntaba la pasada semana que no eran pocos los líderes territoriales de su partido que habían mostrado su intención de asistir. De ahí la necesidad de que su investidura no coincidiese con la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que se celebró el pasado sábado.

Uno de ellos será, sin duda, el jefe de filas estatal, Alberto Núñez Feijóo, que durante unas horas podrá ver en Rueda un espejo del pasado, pues en su posición estuvo el de Os Peares en cuatro ocasiones.

Tras la jornada de hoy, la sesión se suspenderá durante 48 horas, retomándose el jueves con la intervención de los representantes del conjunto de grupos parlamentarios y finalizará con la votación del candidato y su proclamación como presidente de la Xunta.

Emulando a Gerardo Fernández Albor, la toma de posesión de Alfonso Rueda se producirá el próximo sábado en un acto solemne en el Panteón de Galegas e Galegos Ilustres.