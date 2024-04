Elena Rivo abandona su acta de diputada tras no ser ratificada como conselleira

La exconselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, dejó esta mañana su acta de diputada del PPdeG en el Parlamento autonómico tras no haber sido ratificada por Rueda en su cargo dentro del Gobierno gallego, en el marco de su reestructuración llevada a cabo por el jefe del Ejecutivo en el Consello da Xunta.

Rivo, al igual que todos los conselleiros de la Xunta, había concurrido en las listas del PP a las pasadas elecciones autonómicas del 18 de febrero, en la que los populares obtuvieron mayoría absoluta.

La propia Rivo acudió al Parlamento gallego y presentó su renuncia ante la Mesa de la Cámara antes de la sesión solemne de apertura de la XII legislatura, celebrada esta mañana en el Pazo do Hórreo.

La ourensana se ausentó ayer del acto de toma de posesión de los nuevos conselleiros, al que sí acudieron los otros dos titulares salientes Julio García Comesaña y Ethel Vázquez. El PPdeG esgrimió una indisposición para justificar su ausencia en el evento, no obstante como pudo saber FARO -del mismo grupo editorial que este diario- la exresponsable de la cartera laboral de la Xunta se encontraba en ese mismo momento en su despacho.

El líder del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, apuntaba ya ayer que era competencia de los tres exconselleiros, diputados los tres en el Parlamento, decidir si renunciaban al acta o no. Si bien, él agradecía su trabajo en el Consello da Xunta y apuntaba que en ningún caso les había solicitado que dejasen el acta.

Agradecimiento

Cuestionado por la decisión tomada por Rivo, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, le ha agradecido "los servicios prestados". Él mismo le trasladó personalmente a la exconselleira, tanto en su nombre como en el de los 39 restantes diputados del PPdeG, que la Cámara gallega es "su casa" y que "deja un buen número de amigos".

Su caso no es el único que puede hacer variar el Grupo Parlamentario del PPdeG. Ethel Vázquez permanecerá en el Parlamento como secretaria primera de la Mesa, no obstante Julio García Comesaña debe decidir todavía si permanece en el Pazo do Hórreo. Además, tal y como confirmó el propio Rueda ayer algunos de los conselleiros -sin aclarar a quienes se refería- abandonarán su acta de parlamentarios.

A este respecto, Pazos sostuvo que el jefe del Ejecutivo fue "razonable" y explicó que "hay un periodo en el que se tienen que producir una "serie de ajestes" que van a afectar al grupo.

Vuelta a la universidad

Rivo se incorporó al Ejecutivo gallego en el junio del pasado año, cuando Alfonso Rueda realizó sus primeras modificaciones en el Consello de la Xunta -tan solo un mes después de acceder al cargo- tras la marcha de Francisco Conde y Rosa Quintana para participar de las listas populares al Congreso de los Diputados. La exconselleira de Emprego procedía del campus de Ourense de la Universidad de Vigo, donde ejercía como vicerrectora. Tras su breve paso por San Caetano se reincorporará ahora al ámbito académico, tal y como confirmó el propio Alberto Pazos.