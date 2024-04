Fin de semana veraniego en Galicia antes de un brusco descenso de las temperaturas

🛰️Vemos as nubes de tormenta que están deixando chuvascos en Portugal, Extremadura e Andalucía occidental 👇



🤨chegarán eses chuvascos a #Galicia?

☀️a resposta é NON. Temos por diante unha fin de semana seca e con aumento do nordés, así que baixarán algo as temperaturas máximas. pic.twitter.com/giFntnNcjs