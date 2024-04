Combatir la desinformación: las medidas propuestas por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia

La Xunta de Goberno del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) recuerda que los profesionales llevan décadas proponiendo soluciones para combatir la desinformación y fomentar el periodismo libre y profesional, instando a las administraciones a tomar medidas urgentes para reformar la legislación sobre ayudas a los medios y publicidad institucional, así como para establecer organismos reguladores de la comunicación contra los bulos y las fake news.

En un comunicado, el CPXG hace referencia a los recientes acontecimientos políticos a nivel estatal han desencadenado un amplio debate sobre las consecuencias de la desinformación y las posibles medidas para regular el espacio mediático. Desde la Xunta de Goberno del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia se acoge con satisfacción que la profesión esté finalmente en el centro de la agenda política, pero se recuerda que la situación actual podría haberse evitado si se hubieran atendido a tiempo las peticiones de los comunicadores. "As e os xornalistas somos os primeiros interesados en combater as noticias falsas e os atentados á deontoloxía que danan o noso nome e prestixio, e levamos anos denunciándoos e propondo solucións, sen contar en case ningún caso co apoio das diferentes administracións", expoñen.

Medidas propuestas por el CPXG

Desde la profesión, el CPXG asegura que se han reclamado numerosas medidas a los sucesivos gobiernos para combatir la manipulación y el uso partidista de los medios, pero hay dos que consideran especialmente necesario recordar. La primera es la urgente necesidad de reformar la regulación de las ayudas a los medios de comunicación y la publicidad institucional, con propuestas que buscan que la inversión de dinero público en los medios sirva para promover el periodismo libre y plural, y no para comprar voluntades y fomentar la propaganda. En este sentido, afirman, existen criterios objetivos y medibles que deben regir la concesión de estas partidas, como la pluralidad informativa, la profesionalización de los medios, el respeto a la ética o, en su caso, el uso efectivo del idioma gallego. "A xestión eficaz das axudas e a publicidade institucional pode contribuír á mellora das redaccións, promovendo as medidas de democratización interna das mesmas ao contemplalas entre os criterios de concesión", exponen.

Además, el CPXG llama a poner en marcha en nuestra comunidad organismos reguladores de la profesión, como los habituales en toda Europa, y que "só existen no Estado Español, de maneira moitas veces deficiente, para algúns espazos audiovisuais". Tal y como explican, ya en 2008 el Código Deontológico del Periodismo Gallego urgía la creación de un Consejo de la Comunicación de Galicia como un organismo arbitral, representativo, plural e independiente de los poderes públicos, pero hasta el momento ninguna administración ha tomado medidas hacia la constitución de una entidad similar. La creación del Consejo General de Colegios de Periodistas, un mandato de la Ley 2/1974, o la aprobación del Estatuto del Periodista Profesional, dos medidas que deberían servir para fomentar el periodismo profesional y combatir las prácticas contra la ética, "foron repetidamente adiadas sine die sen ningunha xustificación válida", según el CPXG.

Desde la Xunta de Goberno del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia se insta a los distintos gobiernos a iniciar contactos con los organismos representantes de la profesión para aprobar cuanto antes estas medidas así como para estudiar otras que puedan ser necesarias. "Xa se perdeu demasiado tempo na loita por promover e garantir unha comunicación libre e veraz, un obxectivo que só pode beneficiar a toda sociedade, comezando polas e os xornalistas", concluye el comunicado.