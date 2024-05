Campus Sar, o lugar onde xogar e facer deporte este verán

Campus Sar é o plan perfecto para deste verán. Ideado para rapaces de entre 4 e 16 anos, este campamento comezará o 24 de xuño e continuará ata o inicio do curso escolar.

No Campus Sar haberá actividades ao aire libre, actividades deportivas e acuáticas, piscina, obradoiros temáticos, actividades en inglés, baile, xogos tradicionais e clases dirixidas.

Toda a programación levarase a cabo no Multiusos Fonte do Sar e na zona exterior dos arredores, pistas de pádel e tenis, salas de actividades e na piscina.

De luns a venres, as familias poden elixir entre diferentes posibilidades: o campamento é de 08.45 a 14.30 horas, pero tamén hai madrugadores a partir das oito. A ampliación da tarde é ata as 15.00 horas. A ampliación completa vai das 08.00 ás 15.00 horas. O obxectivo é favorecer a conciliacón familiar. O horario do comedor será de 14.30 a 16.00.

As familias dos nenos e nenas interesados en formar parte desta aventura teñen preferencia para formalizar a inscrición ata o 31 de maio no caso dos nenos/as que sexan abonados/as de MultiSan. O resto do público poderá facelo a partir do 1 de xuño. O formulario pódese descargar na páxina web do Multiusos. Logo hai que depositalo na recepción, do Multiusos ou de Santa Isabel.