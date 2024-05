Ría de Arosa, un camping idílico

El Ría de Arosa es un camping idílico y relajante cerca de lugares increíbles.

La escapada perfecta para este verano. Hay disponibles bungalows de cuatro y seis plazas.

También hay espacio para tiendas de campaña y caravanas.

Algunas parcelas implican un gasto mínimo por noche equivalente a dos adultos, tienda, coche y luz.

Los precios, que oscilan entre los 13 y 114 euros por noche, están disponibles en la página web del camping: rural.campingriadearousa.com.

El check in se puede hacer entre las nueve de la mañana y las once de la noche, mientras que el check out es a las 12.00 horas.

Está situado en Santa Uxia de Ribeira (A Coruña).