La Audiencia pontevedresa quiere llevar a Fiscalía a un abogado que no asistió a una vista por ir a la huelga

La huelga de los abogados de los turnos de oficio para reclamar derechos comienza a tener las primeras respuestas por parte de los tribunales después cumplirse seis meses desde su inicio. La Sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra remitió esta semana a la Fiscalía la postura del abogado cangués Ramón Souto por no presentarse como letrado de la defensa en un juicio que se iba a celebrar el pasado jueves 23 de mayo por secundar el paro –convocado desde el 21 de noviembre y apoyado por cientos de defensores públicos de toda España– .

Es la primera vez en el contexto de la huelga que un órgano judicial lleva ante el Ministerio Fiscal a un abogado acogido a la reivindicación. Además, el pronunciamiento se da en la misma semana donde 53 abogados del partido judicial de Ourense y 12 del de Corcubión presentasen su renuncia al turno de oficio.

En el auto emitido por la audiencia, se sugiere al Ministerio Fiscal que la conducta de Souto puede inducir a delito. “Ante esta situación y por si los hechos fueran constitutivos de alguna infracción o fuera necesario adoptar alguna medida, dedúzcase testimonio de esta resolución y del acta levantada, así como del escrito presentado por el letrado y remítase al juzgado de guardia, a la Fiscalía y al Colegio de Abogados de Pontevedra a los efectos oportunos”, indica el escrito. Con todo, Souto comunicó al juzgado su ausencia en el juicio dos días antes de su celebración a través de un escrito donde se amparaba en "el legítimo ejercicio de su derecho constitucional de huelga”.

El sindicato Venia, uno de los precursores de las reivindicaciones asegura que este último movimiento de la audiencia pontevedresa tiene un claro objetivo detrás.“Se trata de una medida que busca desactivar la huelga por parte de quienes siguiendo la orientación del Ministerio de Justicia en el asunto de la huelga hace poco se manifestaban en favor de la independencia judicial”, señala la organización en un comunicado en el que trasladan “su total apoyo” al abogado.

“Es como si fuéramos delincuentes”

Souto lamenta que la sensación que siente después del pronunciamiento del tribunal es de total desamparo.“Tengo un protagonismo que no me corresponde.Me tocó a mí, pero le podía haber tocado a cualquier compañero”, señala el letrado, que asegura que “nunca le había ocurrido tal cosa” durante su carrera jurídica.

“Lo que están haciendo es tratarnos como delincuentes”, denuncia Souto, “El día que nació mi hijo fui a trabajarEsta medida es una amenaza velada para acabar con la huelga”, critica.