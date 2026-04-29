La IA mejorará la transcripción de las llamadas de emergencia en Galicia

La Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) colabora con la Fundación Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y Comunicación de Galicia (Fundación CITIC) en el desarrollo de un sistema basado en Inteligencia Artificial para la transcripción en tiempo real de las llamadas de emergencia, que reconozca el gallego, el castellano y el inglés y que mejore la calidad de los audios.

El proyecto fue seleccionado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública como modelo de acceso a servicios esenciales públicos para participar en el Sandbox IA que se desarrolla desde el año 2025. La Xunta de Galicia es la única administración pública entre las iniciativas seleccionadas por el Ministerio.

El Sandbox IA consiste en la realización y seguimiento de pruebas de 12 de sistemas de IA considerados de alto riesgo, con el objetivo de elaborar unas guías sobre buenas prácticas dirigidas a desarrolladores de toda España y que acaba de publicar la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia).

Además del acceso a servicios esenciales, el Sandbox IA incluye proyectos sobre biometría, empleo, infraestructuras críticas, maquinaria y productos sanitarios. Se trata de áreas consideradas de alto riesgo por el reglamento europeo de IA por su impacto en los derechos fundamentales de las personas.

Más de 700.000 audios

Los desarrolladores del «Sistema de proceso de la transcripción inteligente de las comunicaciones de emergencias» analizaron los principales modelos de transcripción de código abierto del mercado y su adaptación a las necesidades de identificación y transcripción en gallego, castellano e inglés. Así, concluyeron que era necesario disponer de un sistema híbrido de reconocimiento automático de voz y un modelo de lenguaje.

El modelo de prueba empleó para el entrenamiento del sistema más de 700.000 audios y más de 2.000 horas de grabaciones. Durante las pruebas se identificaron tres escenarios: llamadas de alta calidad procedentes de operativos; llamadas de calidad media, de particulares tranquilos; y llamadas de baja calidad, procedentes de situaciones de emergencia real. En la fase de implementación se validará su operatividad con audios en situaciones reales.

En la fase de prueba se analizó el rendimiento del sistema en función del ruido, el estrés del hablante o los solapamientos de voz durante las llamadas

Una vez creada la arquitectura del sistema, la base de datos de transcripciones y el sistema de búsqueda para los usuarios, a lo largo de este año se realizará la evaluación final de los modelos y la selección definitiva. También se afrontará la integración en sistemas reales de gestión de emergencias para el almacenamiento, con la posibilidad de consultar y compartir audios, así como la validación real y la puesta en marcha operativa.

El uso de la IA en la transcripción de llamadas de voz permite una mejor atención, más concentrada y con una mayor implicación de los operadores en los procedimientos y avisos a los medios operativos. Además, redundará en una respuesta más ágil y eficiente en situaciones de emergencia en las que reducir los tiempos es fundamental.

Modelo de gobierno

Para el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de IA, la Xunta cuenta con un modelo de gobierno que establece las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos con esta tecnología, que tienen en cuenta las exigencias del Reglamento (UE) 2024/1689, que es la ley europea de IA, y de la Ley 2/2025 de Galicia, de 2 de abril, para el desarrollo e impulso de la IA en Galicia.

De acuerdo con ese ciclo, hay una fase preliminar (con tres etapas), para identificar oportunidades y analizar riesgos; una fase de diseño (dos etapas), donde se detallan las necesidades funcionales y se preparan los datos que va a necesitar el sistema de IA; una fase de implantación (con tres etapas), que afronta la construcción, integración y validación del sistema, garantizando el cumpliento normativo y su fiabilidad técnica; y una última fase, la de operación, que cuenta con dos etapas: una para la monitorización del rendimiento, el mantenimiento o el avance continuo; y otra para el control de la retirada progresiva del sistema de IA en el caso de desactivación.

Este proceso es gestionado por la Oficina de Inteligencia Artificial, con la implicación de la dirección de Amtega y la participación de la Comisión Estratégica de IA, las personas comisionadas de IA en cada departamento, las unidades tecnológicas responsables, las unidades promotoras funcionales y las personas delegadas de Protección de Datos.