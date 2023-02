El piloto español Marc Márquez ha reconocido durante la presentación del equipo oficial Repsol Honda que en 2023 no renuncia a nada y que su objetivo "lógicamente" es pensar en el título mundial.

"La presión es una cosa con la que tiene que convivir el deportista y más si tienes mentalidad ganadora como es nuestro caso, pero también te hace sacar un punto más y el año pasado, en 2022 la eché de menos, no pensando en la victoria, sino en marcarme objetivos durante todo el fin de semana, pero ahora ya lo dice todo la historia de este equipo, hay que hablar de título y esa es la ilusión, pelear por el título", destacó sobre la presión Marc Márquez.

"Hay que darlo todo en la competición, pues cuando dejas de priorizar el lado deportivo y que sea tu única prioridad la competición, es cuando sabes que los resultados no van a llegar nunca, y es lo que he hecho en estos tres últimos años, priorizar en los resultados en competición con el claro objetivo de luchar por el título. La diversión está muy bien pero eso es para entrenar, lo que me apasiona es la presión de competir y para eso peleo todos los domingos", dijo Márquez.

"Evidentemente mi estilo, el ADN y filosofía siguen siendo las que tenía con 20 años pero la experiencia suma y debo saber utilizarlo en un campeonato que será muy intenso, con muchos puntos y carreras en juego y por eso habrá que ser intensos. Cuántas más armas tengas mejor, ya que puedes gestionar la situación mucho mejor, pero la mentalidad es salir y pilotar por instinto, como lo he hecho en los últimos años", reconoció Marc sobre su actitud ante la presente temporada.

"Tal como ha explicado Alberto -Puig- estamos trabajando en una moto rápida y segura y en las cinco últimas carreras después de volver de la lesión ya hubo un cambio de filosofía, no es la misma moto y tampoco había susto de salir volando, pero es que la moto tampoco avisa y el nivel real se verá en competición, en las carreras pues en entrenamientos sirve para ver cuestiones técnicas pero no para ver el nivel en el que realmente nos encontramos", reconoció sobre las complicaciones electrónicas de los últimos años en las Repsol Honda.

"Serán fines de semana intensos, físicamente y a nivel mental pues no se podrá perder ningún entrenamiento, pero veremos qué va sucediendo en las primeras carreras para valorar lo acertado o no, pero me imagino que habrá adaptaciones con el tiempo, pero por resumir, de entrada, los fines serán más intensos", comentó sobre las carreras al sprint de los sábados el piloto de Repsol Honda.

"Me he centrado mucho en recuperarme de todos los altibajos que he tenido que afrontar y ahora sabemos que es el momento de darlo todo pero mirando cara a cara todos los problemas para dar el máximo, ese es el objetivo, dar lo máximo como piloto pero también esperando que la fábrica dé el máximo para crecer juntos", dijo Márquez sobre sus intenciones para la temporada junto a HRC.

Joan Mir, su nuevo compañero

"Qué decir, campeón del mundo de MotoGP y piloto con mucho talento, en cualquier disciplina, es habilidoso y de los que necesita Honda para adaptarse a la moto y será un gran competidor, un compañero fuerte que espero que me haga crecer. Es ley de vida, en Repsol Honda siempre habrá compañeros de equipo fuertes, pilotos ganadores, que son los que hacen crecer el nivel dentro del box y también en el equipo", opinó Márquez sobre Joan Mir.

"Es ley de vida, pasa en todos los deportes y es que llega un compañero de equipo que te gana o se muestra más fuerte que tú. Todo esto pasa y es lo bonito del deporte pero mi trabajo es intentar retrasar al máximo ese momento, pero Joan será un compañero difícil, pero bienvenidos los problemas porque querrá decir que estamos al mismo nivel los dos y esperamos que sea en las posiciones de cabeza", comentó Márquez.

"En los test me encontré en pista con otros pilotos, con las Ducati, Yamaha y Aprilia y es verdad que hay diferencias, pero no se verá el nivel real de todas las marcas hasta que comiencen las carreras, pero estoy convencido de que se van a ver cambios respecto a Sepang en Portimao y también cuando empiece la competición", señaló Márquez sobre la evolución de la Repsol Honda, en la que desvela han estado trabajando intensamente los ingenieros japoneses.

"Como se ha visto en el documental hay que entender la situación y el momento en que presionas. Yo exijo a Honda y ellos me exigen a mí, pero siempre ha habido el compromiso de estar juntos y la paciencia ahora es grande y está recargada al ciento por ciento. Tenemos dos años de contrato y queremos luchar por el mundial y hacer crecer el proyecto para volver al mismo punto en el que lo dejamos", afirmó Márquez sobre su futuro relacionado con el rendimiento de la moto.

"Estamos trabajando en reforzar todos los puntos en los que perdemos, pero sin perder las referencias pero mejorando en donde perdíamos el año pasado, en la salida de las curvas. Nosotros decimos los problemas y los ingenieros tienen que trabajar en dar las soluciones para que volvamos a estar en donde en su momento estuvimos, en lo más alto ", destacó Márquez.

"Cuando volví en Austria tuve una reunión muy fructífera en la que nos confabulamos para ser fuertes y trabajar pensando en 2023, y desde entonces se han hecho muchos cambios en todos los aspectos, incluso en el equipo técnico y en Malasia ya vimos que la forma de trabajar era distinto. S trabaja en un sentido diferente y habrá que esperar para ver qué es lo que nos depara el futuro", recordó el piloto de Repsol Honda tras su regreso en Austria después de la última intervención quirúrgica en su brazo derecho.

"Mi mentalidad y por la situación que hemos vivido los últimos años, la presión es el mayor de los retos después de pensar hasta en la retirada, pero en nuestro ADN no está arrojar la toalla y queremos luchar por el título, pero tenemos que ser realistas y estamos intentando trabajar mucho en la pretemporada para conseguir nuestros objetivos en el 2023 o en el 2024, pero con el claro objetivo de volver a donde siempre", repitió Márquez sobre la necesidad de tener la presión suficiente para ganar.

"Sea por el estilo de las motos y la aerodinámica, o por lo que sea, las carreras de MotoGP en sí son diferentes, pero lo más importante es que se están registrando cambios durante los fines de semana y poco a poco se mejora, hace cinco años no era así y lo importante es ver la realidad de la situación, que ahora no pasa por el mejor momento, pero el evento del domingo y los expertos, son los que tienen que ver cómo hacer para recuperar la espectacularidad que siempre ha habido en MotoGP", dijo el piloto de Repsol sobre la pérdida de interés en las carreras de MotoGP por parte de los aficionados.

"No sabría decir dónde estamos, depende del circuito en el que empecemos, en Sachsenring la colocaría en un sitio y en Sepang en otro, pero si empezamos bien, en Portimao creo que estaremos en el grupo de cabeza, en el de los cinco favoritos de la categoría", pronosticó.

Mir reconoce el nerviosismo

Por su parte, Joan Mir, última incorporación al equipo Repsol Honda, que este miércoles se presentó en Madrid, reconoció que está "súper nervioso" porque, se ha "imaginado muchas veces con estos colores puestos" y está "con muchas ganas de empezar".

"Creo que vienen de unas temporadas complicadas y está claro que estamos intentando sacar el mejor paquete para empezar esta temporada, pero no es fácil, porque yo me tengo que adaptar a este motor, que es diferente, y a una moto que es diferente a la que he pilotado hasta ahora", señaló.

"Adaptarme y probar piezas a la vez no es fácil, pero creo que nos hemos acercado a un nivel bastante bueno y tendremos que seguir trabajando en Portimao", dijo Mir sobre sus primeras impresiones con la nueva moto.

"Un cambio siempre da frescura al equipo. Ser compañero de Marc te mide porque te comparas con el mejor y nos haremos dar más en lo que a rendimiento deportivo se refiere. Los comentarios han sido similares y la dirección que estamos tomando es la misma, lo que facilita las cosas en Japón", continuó explicando el nuevo piloto de Repsol.

La pregunta sobre los biocombustibles que investiga Repsol era obligatoria y Joan Mir destacó que no había tenido "la suerte de probarlos".

"Pero sí que es verdad que me llama la atención porque poder probar algo que hace que todo sea un poquito más limpio y poder mantener lo que más nos gusta, que es montar en moto y quemar gasolina, tiene buena pinta", dijo

En cuanto a su nuevo compañero, Joan Mir reconoció que "siempre está el vértigo del fracaso".

"Pero confío mucho en mis posibilidades y en mi equipo. Ojalá llegue el día en que los dos estemos luchando, y ya digo que confío mucho en mis posibilidades", señaló.

"En Sepang el reto era importante porque aparte de tener que acostumbrarte a un pilotaje totalmente diferente, también tenía que dar pautas de desarrollo para este año y es difícil, porque cuando no aprietas al ciento por ciento de la moto, los comentarios no son reales", recordó Joan Mir.

"Nos marcamos primero alcanzar un buen nivel, y luego dar pautas. Creo que hicimos un buen trabajo porque nos acercamos a los comentarios que Marc iba dando, y eso es importante porque puedes crear un poco de confusión si pides cosas diferentes, pero la manera de pilotar de Marc y mía no son tan diferentes y podemos ir por el mismo camino", insistió.

"En Sepang no vi un gran problema de confianza como para salir por orejas ni nada de eso. Está claro que se ha hecho un trabajo para mejorar en esa dirección y no puedo decirte que fuese un problema grave", explicó sobre los problemas anteriores de HRC con la electrónica.

Del nuevo formato de carreras afirmó que "está claro que cambiará bastante el enfoque del fin de semana porque el viernes hasta ahora era para tomar sensaciones y ahora es para pasar a la Q2".

"Luego tienes un oficial y una carrera y será un sábado movidito. Hasta que no lo viva no podré decirte si me gustará, pero como piloto me gusta competir, más que un FP4 que es solo para ajustar la moto, y esa carrera al sprint servirá también para preparar la carrera larga", apuntó.

"Para mí la parte que tengo que descubrir más es la aceleración, es donde podemos mejorar más y uno de nuestros puntos débiles, pero algo en lo que se puede trabajar mucho es en la electrónica y esto es para lo que necesito más tiempo, para entenderlo, para lo que necesitaré más vueltas, y con ese vuelta a vuelta poder mejorar mi confianza", señaló Mir.

"La expectativa es alta. No sé honestamente si estaré para luchar por el podio desde la primera carrera. Serán muy importantes los test y evolucionar la moto. Trataré de ser competitivo desde la primera carrera, pero ya veremos", dijo de sus opciones en el nuevo equipo Repsol Honda.

"Cuando digo que somos diferentes es que todos lo somos, no es que uno sea mejor que otro. Está claro que venir a este equipo con un compañero de equipo como el que tengo hace que el reto sea todavía más complicado, pero este compañero quiere lo mismo que yo, triunfar y si demuestra que se puede hacer es que se puede hacer. Está claro que llego a un equipo en el que él lleva muchos años, que conoce la moto a la perfección, y esto hace que sea un gran reto. El reto llega en un buen momento en mi carrera y ya he dicho que me hace mucha ilusión poder vestir estos colores", dijo Mir sobre su nuevo equipo y compañero.

Y al respecto recalcó que comienza una segunda etapa en su carrera.

"Cuando comencé MotoGP había un reto importantísimo, ahora éste es otro y por eso lo calificaría como una segunda etapa, súper decisiva en mi carrera deportiva, que si va bien me irá muy bien y si no acaba de funcionar nos tendremos que replantear cosas", comentó.

En cuanto al nuevo responsable técnico, el japonés Ken Kawauchi, que precisamente llega desde su anterior equipo Suzuki, Joan Mir destacó que "es una persona muy metódica, que tiene una manera muy cuadriculada, muy ordenada de trabajar, y si le han fichado es porque creen en él".

"Sí que creo que puede aportar cosas interesantes. Y puede traer mucha información a Honda de un sitio como Suzuki donde no tenían tantos recursos", añadió Mir sobre Kawauchi.

Y resumió así su planteamiento: "No me puedo permitir fracasar, no estar delante, esto es algo que no me puedo permitir. Y el equipo es lo que quiere".