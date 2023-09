Llega el gran premio de casa para Honda. Motegi, el trazado propiedad de la firma alada, recibe al Mundial de motociclismo y lo hace, por supuesto, con la única duda que está en el aire y es la posibilidad de que Marc Márquez (Honda), ocho veces campeón del mundo de motociclismo, abandone el equipo, deje de cumplir, con autorización de su fábrica, el año de contrato (2024) que le resta y fiche por el equipo del expiloto Fausto Gresini, ya fallecido, que utiliza la invencible Ducati ‘Desmosedici’, una auténtica tentación para alguien que ha vivido años de desesperación a los mandos de la Honda RC213V.

Pese a todo, pese a que el propio Marc Márquez dijo hace algunas semanas que “todo se resolvería entre India y Japón”, el campeón de Cervera (Lleida) ha declarado que tampoco en Japón habrá anuncio alguno sobre su futuro. Preguntado al respecto sobre las muchas veces que se ha escrito que deja Honda y las muchas veces que se ha dicho que fichaba o ya había fichado por Gresini, Márquez insistió ante la nube de periodistas que le rodeaban en la sala de prensa de Motegi que “ninguno de vosotros estáis dentro de mi cabeza y, por tanto, es imposible que sepáis lo que pienso, pues solo lo saben dos personas”.

Balón de oxígeno

Márquez sí reconoció que no habrá anuncio alguno sobre su futuro. “Seguimos trabajando duro con Honda y con todo mi equipo para mejorar nuestra situación. El fin de semana de India fue un balón de oxígeno para todos y un buen dato para seguir peleando de cara a vernos, de nuevo, entre los mejores. Vosotros comentáis ahora que, tal vez, Honda me haga cambiar de opinión sin saber que, tal vez, mi opinión ya está tomada”.

"Nadie está en mi cabeza. Muchos dicen que Honda está tratando de que cambie de opinión cuando, tal vez, ya he cambiado de opinión" Marc Márquez - Piloto del equipo Repsol Honda

Es evidente que, al estar en la sede de Honda, Márquez reconoció que tendrá más reuniones de las habituales “pues estamos en Japón y están aquí todos los responsables de nuestra fábrica y, por tanto, tenemos muchas cosas que comentar con el objetivo de mejorar de cara al futuro más inmediato”. El ocho veces campeón del mundo repitió que él nunca ha dicho que se vaya o que se quede. “Solo digo que quiero lo mejor para el proyecto y estoy en ello, demostrando que mi dedicación siguen siendo total. Mi relación con Honda no es una relación normal. Llevamos mucho tiempo juntos y Honda me lo ha dado todo y yo me he entregado por completa. Hemos compartido momentos fantásticos. Insisto, es una relación muy especial”.

Da la sensación, pese a que el anuncio se retrasa continuamente, que Márquez lo tiene claro, entre otras cosas porque ha criticado que el primer material, no ya solo el ‘proto’ que probó en Misano, no le gusta. “Yo, insisto, lo tengo claro. No tengo dudas sobre mí y, aunque estamos trabajando duro, queremos mejorar cuanto antes”.

Mientras Márquez hablaba así, Takaaki Nakagami, piloto oficial de Honda en el equipo de Lucio Cecchinello, casi suplicó que Marc se quedase en Honda “pues él ha sido el artífice de esta moto, quien ha conseguido los títulos y quien domina su puesta a punto como nadie. Si Marc nos dejase, el impacto sería máximo, pues su talento es increíble”.