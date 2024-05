Espargaró: "¿Yo el Toni Kroos de MotoGP?, que va, ojalá fuese el 10% de Toni Kroos"

No es fácil entenderlo, pero ha ocurrido. Y ha sucedido en casa. El veterano piloto catalán Aleix Espargaró (Aprilia, 1.38.562 minutos), de 34 años, que ayer anunció, a bombo y platillo, que, a final de la presente temporada, dejaría las motos, colgaría el casco, guardaría los guantes y se dedicaría a otra cosa (bueno, igual se hace piloto probador de alguna otra marca), ha logrado, hoy, en el primer día de entrenamientos del Gran Premio de Cataluña, que se celebra en Montmeló, no solo el mejor crono del día sino el récord de la pista.

“Dije ayer que mi corazón había derrotado a mi cerebro”, empezó comentando Espargaró tras su jornada única, brutal, apoteósica. “Y eso que mi cerebro insistía, insiste, en que sigo en forma para poder continuar peleando por los primeros puestos en MotoGP. Pero…eso, pero la decisión que tomé, empujado por mi corazón y la idea de dedicarme a la familia, está muy bien tomada. Hay veces que tomas una decisión y, al día siguiente, te arrepientes. No es el caso, no. Afortunadamente, este mañana me he levantado satisfecho y orgulloso de haber anunciado que lo dejo. Estaba relajadísimo y pensando ‘bien hecho, Aleix, bien hecho’, ahora disfrútalo en la pista”.

¿Yo, Kroos? ¡que va!

Y así fue. “He sido veloz desde el minuto uno. Esta moto es tremenda, sobre todo en trazados donde puedes apurar la frenada hasta el fondo, donde puedes apoyarte en el tren delantero y donde le puedes sacar el mejor partido al mejor chasis de la parrilla de MotoGP”. “Es verdad que es precioso rendir así tras anunciar que lo dejas, pero yo sabía que aún queda mucha temporada y que la voy a disfrutar, no sé si para volver a ganar ¡ojalá!, pero sí para sentirme vivo todo el año”.

Alguien le preguntó si se sentía el Toni Kroos de MotoGP, es decir, si era consciente de que, como el prodigioso centrocampista del Real Madrid, anuncia su jubilación cuando atraviesa, sin duda, el mejor momento de su carrera deportiva. “¡Qué dices!, ojalá fuese Toni Kroos. Ojalá fuese un 10% de Toni Kroos”. Pero, sí, Espargaró siguió reconociendo que sentirse vivo y estar delante de colegas tan rápidos como los pilotos que componen la parrilla de MotoGP “es maravilloso y, sobre todo, una recompensa única a todo el trabajo realizado con Aprilia”.

Aleix Espargaró (Aprilia), hoy, en Montmeló, en la vuelta que logró el récord de la pista. / ALEJANDRO CERESUELA

Eso sí, Espargaró, sin querer teñir el vino con agua, ni mucho menos, pidió que se tuviese en cuenta que “solo estamos a viernes”, lo que significa, en efecto, que mañana, sábado, todo el mundo mejorará. Incluso, él, claro. “Aquí parece que las Ducati tienen algo más de problema para meter en pista todo su poder, para trasladar su potencia a las ruedas y, sí, tal vez aquí tengamos alguna oportunidad más que en otros trazados. Eso, sin olvidar a KTM, que tiene al piloto con más futuro en el Mundial y a un Brad Binder que está ahí, pegadito a nosotros”.

Espargaró confesó que, antes de salir de su casa andorrana, su hijo Max se quiso hacer una foto con la copa de ganador de Montmeló del pasado año. “Me dijo ‘papá, ya toca volver a subirse al podio a por otra copa’ y, claro, le tuve que prometer ¿verdad, Max?, que lo intentaría. Y en ello estoy”, señaló Aleix, que tuvo siempre a su lado a su hijo durante la charla con los periodistas.

Espargaró, que agradeció a todo el mundo los elogios recibidos en los medios de comunicación tras su anuncio de jubilación, ha reconocido que la vuelta posterior a lograr hoy el récord de la pista ha sido, también, algo demasiado importante, emocionante, como para no destacarlo y, por descontado, inolvidable. "Bueno, sí, cuando regresaba al taller, he pensado 'cómo te voy a echar de menos, querida Aprilia', pues la verdad es que llevamos muchos años juntos y, sobre todo, hemos crecido juntos, lo cual es maravilloso".