Hace cerca de un año, Volodímir Zelenski era recibido y tratado en el Congreso de Estados Unidos como un héroe. Entonces, republicanos y demócratas se pusieron varias veces en pie para ovacionar al presidente de Ucrania conforme ofrecía un discurso a las Cámaras. Este martes, en su tercera visita al Capitolio, todo es diferente.

Zelenski está protagonizando un viaje a Washington organizado con celeridad y marcado por una apelación casi desesperada a los legisladores para que mantengan la ayuda militar y económica y aprueben la petición de 61.000 millones de dólares para Kiev que el presidente, Joe Biden, ha hecho al Congreso como parte de un paquete de casi 111.000 millones que incluye también asistencia para Israel, para frenar a China y para reforzar la seguridad en la frontera.

Esa posibilidad, no obstante, cada vez es más lejana., dada la oposición de los republicanos a darle luz verde si no hay unas contrapartidas en materia de migración que representan demandas inaceptables para los demócratas, un enfrentamiento que ya hizo que los conservadores la semana pasada lograran frenar el paquete de Biden.

Reuniones en la Casa Blanca y Capitol Hill

Zelenski sigue teniendo un aliado firme en el presidente, con el que va a reunirse en la Casa Blanca y ofrecer tras ese encuentro una rueda de prensa conjunta. Pero horas antes, en una visita a Capitol Hill, donde ha mantenido reuniones a puerta cerrada primero con los senadores y luego con el presidente de la Cámara de Representantes, el ultraconservador Mike Johnson, ha podido comprobar de primera mano la barrera con la que topa en el Congreso.

Allí los republicanos no parecen dispuestos a cambiar de posición ni siquiera tras escuchar de viva voz y en persona los ruegos de Zelenski, que en sus encuentros les ha advertido de que un triunfo de Rusia en la guerra empeorará aún más la crisis de migración, precisamente el argumento por el que los conservadores tienen bloqueada la ayuda.

Los republicanos insisten en demandar que los demócratas y Biden acepten restringir las peticiones de asilo, otro programa de refugiados de la Administración y la expansión de las deportaciones rápidas a cambio de aprobar la dotación de más fondos para Ucrania. Y es más que dudoso que suspendan el receso por las fiestas navideñas que empiezan a final de esta semana para seguir negociando y tener la posibilidad de autorizar la ayuda a Kiev antes de que acabe el año, un momento que la Casa Blanca ha marcado ya como crítico. De hecho, un senador republicano ha afirmado este marte que “las opciones son nulas”.

Cruce de acusaciones

Johnson ha comparecido ante la prensa tras su encuentro privado de cerca de media hora con Zelenski y ha asegurado que ha dicho al líder ucranio que están “con él y contra la brutal invasión de Vladimir Putin”. Johnson, no obstante, también se ha mostrado inamovible, responsabilizando a la Casa Blanca por la parálisis en la aprobación de más ayuda. “Biden pide miles de millones sin una estrategia clara para Ucrania, sin controles adecuados sobre los fondos y sin las respuestas que debe al pueblo estadounidense”, ha dicho.

Esas declaraciones de Johnson y de otros legisladores señalando a que nada ha cambiado ni se moverá hasta un acuerdo sobre migración en EEUU que no está a la vista dejan poco espacio a nada que no sea el pesimismo sobre nuevos fondos. Y el impasse llega en un momento crítico para Ucrania, agravado por el fallo de la contraofensiva, lo que explica que fuentes de Kiev hayan llegado a EEUU con un mensaje dramático. “Es cuestión de vida o muerte para Ucrania”, decía desde el anonimato un asesor de Zelenski a ‘The New York Times’. “El mensaje es que cada segundo cuenta”.

Ya el lunes , en una intervención en la Universidad Nacional de Defensa en Washington con cargos de la seguridad nacional de EEUU, Zelenski advertía de los peligros de un fracaso de Ucrania en este conflicto. “Cuando el mundo libre duda es cuando los dictadores celebran”, dijo. “Si hay alguien inspirado por los temas sin resolver en el Congreso es Putin y su enfermiza camarilla”. Zelenski también advirtió de que su país “no es más que un primer paso para Rusia” y que Moscú “querrá recuperar las tierras del imperio ruso del siglo XIX”, que a día de hoy incluye países en el flanco este de la OTAN.

En ese mismo acto el lunes el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, insistió en la importancia de que EEUU “mantenga su palabra” y siga apoyando a Ucrania. “EEUU será más segura si nos plantamos ante la Rusia cada vez más agresiva de Putin”, dijo el jefe del Pentágono. “Putin aún cree que puede aguantar más que Ucrania, pero se equivoca”, aseguró también. “Si ahora dejamos de respaldar a Ucrania, eso no hará más que conducir a un mayor baño de sangre, a más agresión y ataques”.