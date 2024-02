Israel declara a Lula "persona no grata" por comparar la ofensiva en Gaza con el nazismo

La crisis diplomática entre Israel y Brasil tiene este lunes otro capítulo que presagia mayores tensiones bilaterales. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Binyamín Netanyahu declaró "persona non grata" al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por comparar las acciones israelíes en la Franja de Gaza con la solución final contra los judíos llevada a cabo por el nazismo. "No olvidaremos ni perdonaremos", dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz. "En mi nombre y en nombre de los ciudadanos de Israel, dígale al presidente Lula que es persona non grata en Israel hasta que se retracte de lo que dijo".

De acuerdo con el diario carioca O Globo, el Palacio de Itamaraty, como se conoce al Ministerio de Exteriores brasileño, se ha llamado "estratégicamente a silencio", solo a los efectos de "evitar una escalada" mayor. El pronunciamiento se hará público después de que el embajador brasileño en Tel Aviv, Frederico Meyer, se presente formalmente en la cancillería israelí, donde ha sido convocado "en una clara señal de descontento". Los desacuerdos entre los dos países comenzaron precisamente en octubre, cuando el Ministerio de Exteriores citó al embajador de Israel en Brasilia, Daniel Zonshine, para exigirle explicaciones por sus críticas a las posiciones del Gobierno de Lula en relación al conflicto entre Israel y Hamás. Zonshine había calificado entonces de "blandas" las declaraciones del mandatario y buscó un respaldo en la oposición de derechas.

Lula había calificado de "terrorismo" los ataques de Hamás que provocaron la muerte de 1.160 civiles, aunque sin mencionar al grupo islámico extremista. "Al expresar mis condolencias a las víctimas de las víctimas, reafirmo mi repudio del terrorismo en cualquiera de sus formas. Brasil no evitará esfuerzos para evitar la escalada del conflicto, incluso en el ejercicio de la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU". Pidió entonces a la comunidad internacional "reanudar inmediatamente las negociaciones que conduzcan a una solución al conflicto que garantice la existencia de un Estado palestino económicamente viable".

Crecen las tensiones

Dos semanas después del inicio de la tragedia, el mandatario condenó la muerte de 1.500 niños en la Franja de Gaza. Las víctimas, dijo, "no le pidieron a Hamás que hicieran el acto de locura que hicieron, el terrorismo, atacando a Israel, pero tampoco le pidieron a Israel que reaccionara locamente y los matara". El 13 de noviembre, el líder del PT, de 78 años, reiteró su repudio a los ataques llevados a cabo por la organización que predomina políticamente en la Franja de Gaza, pero remarcó que "la solución estatal de Israel es tan grave como lo era Hamás". Los soldados israelíes, señaló, "están matando inocentes sin ningún criterio".

Durante su reciente visita a Adis Abeba, la capital de Etiopía, Lula fue sin embargo mucho más enfático: "Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, sí ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos". El premier y el presidente israelíes, Binyamín Netanyahu e Isaac Herzog, respectivamente, reaccionaron con dureza el domingo. "Las palabras del presidente de Brasil son vergonzosas y serias. Esto trivializa el Holocausto y daña al pueblo judío y al derecho de Israel a defenderse. Comparando a Israel con el Holocausto nazi y Hitler se ha cruzado la línea roja", sostuvo Netanyahu. Dani Dayan, el presidente de Yad Vashem, el memorial más importante del Holocausto, calificó por su parte de "extremadamente decepcionante" lo dicho por Lula, y le acusó de "propagar sentimientos antisemitas".

Respuesta del Gobierno brasileño

Por la noche, llegó una nueva respuesta del Gobierno de Brasil. "El presidente Lula ha condenado los actos terroristas de Hamás desde el 7 de octubre. Lo ha hecho varias veces. Y se opone a una reacción desproporcionada y al sufrimiento de mujeres y niños en la Franja de Gaza".

Según Folha, en el entorno presidencia se dan distintas versiones entre bastidores sobre el discurso que desató la furia de Tel-Aviv. "Mientras unos se refieren a un desliz del presidente, otros dicen que fue una forma de llevar aún más al debate internacional la situación en la Franja de Gaza, que ya cuenta con 30.000 muertos y 9.000 desaparecidos bajo los escombros". Argumentan a su vez que Lula no trivializó el Holocausto. "Simplemente categorizó lo que está ocurriendo en Gaza. Y que el discurso, aunque polémico, está en línea con la posición del Gobierno, hasta el punto de que apoyó la iniciativa de Sudáfrica ante la CIJ (Corte Internacional de Justicia), que trataba del genocidio”.

Para el diario Estado, el pronunciamiento en Etiopía del líder del Partido de los Trabajadores (PT) "sacude una relación ya delicada con Tel Aviv y sitúa a Brasil en una posición aún más alejada de la mediación en el conflicto". Karina Stange Calandrin, investigadora del Instituto de Relaciones Internacionales de la USO, dijo a la publicación que Lula "exacerba una posición de conflicto y busca culpables". "Y por más que haya culpables, esta no es la posición de un país que busca ser mediador".