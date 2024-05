Javier Milei y el arte de demoler las relaciones entre países con un estilo naturalizado en Argentina

Javier Milei en estado puro, con un vozarrón impostado que imita a un cantante de rock, sus ademanes y su conocida preferencia por el dato falso, acaba de provocar una cuestión entre Estados. España es ahora el blanco, como lo fueron antes México, Colombia o, durante su campaña electoral China y Brasil, tachados de "comunistas". Aquello que en menos de un año se ha convertido en costumbre de la perplejidad en Argentina tiene su primer capítulo en otra ciudad del mundo, esta vez con consecuencias diplomáticas. Hablar en un foro empresarial como en Davos, cuando dijo que Occidente estaba en peligro y él podía salvarlo, no es lo mismo que en una cita de la ultraderecha global en Madrid. Mieli no solo puso su garganta al servicio de Santiago Abascal. Se mimetizó con su lenguaje a sabiendas de que se trataba de un mandatario de otro país. Fue directamente a buscar el escándalo, al punto de hablar de los 150 millones de muertos que han provocado, según sus cálculos, ya no los comunistas, a los que suele ver en todos lados, fruto de su propia distorsión óptica en tiempos de post Guerra Fría, sino al socialismo. Le faltó decir, "español".

Una sensación de estupor y vergüenza se expandió por Buenos Aires e incluso entre dirigentes conservadores que preferirán el silencio, después de escuchar el momento más filoso de su arenga, con la alusión a Begoña Gómez, la esposa Pedro Sánchez, y al propio jefe de Gobierno español que llevaron la marca indeleble de Vox: "Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos; no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abusos puede llegar a generar, aun cuando tenga a la mujer corrupta, ensucia y se toma cinco días para pensarlo".

Selfie con mi amigo @Santi_ABASCAL ...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJOhttps://t.co/NwmxjXf1yu — Javier Milei (@JMilei) May 18, 2024

Una verba sin límites

Milei ha demostrado a los argentinos que es capaz de afirmar vehementemente una cosa y luego, con el mismo énfasis, decir lo contrario o una tercera versión de lo dicho. Durante la campaña electoral calificó a su competidora de derechas, Patricia Bullrich, de "terrorista asesina" por su pasado en los años setenta en la guerrilla peronista, Montoneros. No dudó luego en aligerar la acusación, cuando Bullrich se aprestaba a litigar en tribunales. Pocos días más tarde, la nombró ministra de Seguridad.

Antes de subirse al avión con destino a Madrid, donde se alojó en su hotel más lujoso, haciendo excepción a la proclamada austeridad del gasto del fisco, Milei practicó el deporte de la provocación en varias oportunidades. Lo llamativo de esas intervenciones es que tuvieron el propósito de atacar a economistas que no son precisamente de izquierdas pero dudan mucho de la eficacia de su programa de Gobierno o alertan sobre un fracaso inexorable.

Semanas atrás se permitió imitar grotescamente la voz de Carlos Melconian, quien iba a ocupar la cartera económica si Bullrich ganaba los comicios. Durante la semana que concluyó hizo lo mismo con Miguel Ángel Broda, quien dos décadas atrás lo había contratado en su consultora económica. En un breve discurso ante la elite empresarial de este país, el presidente habló de especialistas que hacen "extrapolaciones absolutamente idiotas, son un poquito arrogantes, deshonestos intelectualmente, pifiadores seriales". Y añadió: "son cuadrados, son fanáticos, son fanáticamente arrogantes, caraduras, liberticidas, miopes, ignorantes, se les va a tener que caer la cara de vergüenza, las ridiculeces que dicen". Poco antes, Broda, conocido por su profesión de fe neoliberal, lo había cuestionado.

Un diccionario "mileista"

"No la ven", insiste el exportero de fútbol. Un breve diccionario "mileista" debería agregar diversas entradas: "pobre chico", "Si te gusta el durazno, bancate (aguanta) la pelusa”, "Nido de ratas", "Ella empezó", "Soretes", "Basura", "Mogólico", "Cucaracha", "orgía", "te voy a aplastar", "voy a romper los huesos", "Oxímoron", "Organización criminal", “Ensobrados (corruptos) ", "Macabeos", "sacrificio y dolor", "Argentinos de bien", "Degenerados fiscales", "Vicio", "Fiesta obscena" y "Sed de cambio".

Según el periodista Ernesto Tenembaum, un popular presentador de radio que está escribiendo un libro sobre el anarco capitalista, "si Milei estuviera seguro con lo que dice, respondería tranquilo" porque "es un hombre inteligente". Sin embargo, "no es lo que le sale". Entonces, "ante cualquier advertencia, insulta, humilla, imita, ofende, agrede. Es parte de la personalidad presidencial: interpreta cualquier crítica o advertencia como una ofensa". Juan González, el autor de El Loco, la primera biografía sobre el jefe de Estado, suele recordar su pasado de niño humillado y golpeado por su padre y compañeros de escuela para explicar esa violencia retórica a flor de piel.

El plagio

Numerosos argentinos participaron en julio de 1937 del II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura que tuvo lugar en tres ciudades de la España republicana, Valencia, Madrid y Barcelona. En esta ocasión, y como un nuevo juego de inversiones de la historia, el "escritor" ha sido un presidente y ocupó el segundo lugar en importancia, por encima de Marine Le Pene, en la reunión de la "internacional" de la ultraderecha en Madrid.

Sus libros están plagados no solo de inexactitudes y números imaginarios. Como hombre defensor a ultranza de la propiedad privada, suele hacer excepciones en lo que respecta a la propiedad intelectual. Según la revista Noticias, su reciente libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, contiene plagios, y no es la primera vez que recurre a ese mecanismo. En 2022, la misma publicación había revelado que Pandenómics incluía citas textuales de seis autores diferentes, uno de los cuales llegó a hacerle una denuncia judicial. Ahora, señaló la publicación, ocurre lo mismo con Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, el libro que presentará el día 22 en la ciudad de Buenos Aires. "El maestro del copy paste", lo han llamado en la capital argentina. De acuerdo con Noticias, Milei se apropió de un libro de ensayos de 2007 Teorías Económicas sobre el mercado de trabajo II: Neoclásicos y nuevos keynesianos, publicado por el Fondo de Cultura Económica y escrito por los autores Julieta Albano, Ramiro López Ghio, Pablo E. Pérez, Julieta Salas, y Fernando Toledo, y dirigido por el economista Julio César Neffa. Todos ellos son investigadores o colaboradores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el organismo científico que el Gobierno de ultraderecha amenaza a reducir a su mínima expresión por considerarlo un antro socialista.