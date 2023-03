LA CRISIS ha golpeado con dureza a la BBC en las últimas horas. No es la primera vez, ni seguramente será la última, porque la BBC lleva demasiado tiempo en el ojo del huracán de la política conservadora (que a menudo ve en los periodistas de la gran corporación un sesgo izquierdista), particularmente después de que Boris Johnson anunciara la posibilidad de acometer en el futuro una despenalización de las sanciones previstas por no abonar el pago del canon televisivo, que en el Reino Unido es de 180 euros.

No paro de leer artículos amargos en algunos periódicos ingleses sobre esta peligrosa deriva del ente televisivo. En fin, no es extraño en otros lugares, pero la BBC ha gozado siempre de un prestigio amasado a lo largo del tiempo, un reconocimiento que va mucho más allá de las fronteras británicas. Todo eso parece sometido a un proceso de demolición que resulta realmente incomprensible, porque, como ha señalado acertadamente John Kampfner en The Guardian, la BBC es uno de los pocos símbolos británicos globales que venden con eficacia la marca del país, o al menos así era hasta hace poco. Kampfner, que conoce muy bien el mundo audiovisual, cree que la tarea de reparación que necesita la BBC tendrá que ser profunda y además urgente.

Como ya se habrán imaginado (como ya sabrán), lo que sucede es que una vez más con la política hemos topado. Las colisiones entre política y libertad de expresión comienzan a ser una moneda corriente en este mundo polarizado. Que Gary Lineker, el afamado futbolista, ahora comentarista de Match of the Day (El partido del día), fuera expulsado del programa por sus comentarios críticos en las redes sociales sobre la nueva política migratoria del Canal de la Mancha, anunciada por Rishi Sunak, ha sido esta vez el origen de esa tormenta. La causa del gran oleaje que sacude la opinión pública británica en el Reino Unido, y que juega en contra tanto del Gobierno como de la cadena televisiva, pues Lineker es ampliamente respetado y ha sido calificado en los medios, ayer, como “un nuevo tesoro nacional”.

Gary Lineker va a regresar a su programa: el asunto ha sido zanjado en las últimas horas, porque el tamaño de la tormenta empezaba a resultar insoportable. Sunak ha intentado calmar las aguas de la deriva tory, que no ha cesado desde el anuncio del brexit, un fiasco anunciado y demostrado, y lo ha hecho, por ejemplo, con el protocolo de Irlanda del Norte, que merece un análisis más profundo. Pero en un mundo convulso, con una Europa en graves dificultades a causa de la guerra en Ucrania y la crisis energética, Sunak ha querido rescatar una de las esencias brexiteras: el cierre ante la inmigración que llega a través del Canal, demasiado próximo a sus costas.

De la misma manera que el brexit sigue en cuestión, la política que propone Sunak no es ni mucho menos bien recibida por muchos sectores de la sociedad británica. Los errores tories no son tan groseros y estentóreos como en el singular gobierno de Johnson, puro espectáculo surreal, pero siguen perpetuándose, a favor, también, de la escasa fuerza de la oposición, muy desdibujada. La rebelión de Gary Lineker está levantando ampollas y revela la escasa empatía con la calle de los líderes políticos.

También se cree, por ejemplo, que los documentales de David Attenborough no gozan del aprecio de algunos sectores conservadores, por la insistencia, al parecer, en revertir ecosistemas destruidos y esquilmados a su estado salvaje anterior y por la implícita crítica a la política urbanística de los últimos tiempos. La realidad es que la opinión pública británica, tanto en materia de defensa de la naturaleza, como en la defensa de los inmigrantes desamparados, está a favor tanto del naturalista como de lo expresado por Gary Lineker.

Will Hutton, columnista de The Observer, escribió ayer que “ha tenido que ser un bravo futbolista el que inyecte moralidad en nuestro vergonzoso debate sobre la inmigración: Lineker ha mostrado que los tories juzgan erróneamente a sus compatriotas”.