ESTA SEMANA presentamos un informe elaborado conjuntamente por la Universidade de Vigo y el Consello Económico e Social de Galicia sobre la demografía empresarial gallega. En el trabajo tratamos de analizar los factores determinantes de la creación y desarrollo de las empresas y, a partir de ahí, identificar las restricciones para que en Galicia contemos con más empresas de mayor tamaño.

Porque los datos se empeñan en confirmar que las empresas gallegas son, en promedio, más pequeñas que la media española. Y, a su vez, España está por debajo de las referencias europeas; en particular Alemania.

Empresas más grandes implica empresas con mayor capacidad de innovar, de contar con estructuras profesionalizadas, más productivas. Y mayor productividad supone más competitividad, mejores empleos y mayor bienestar. Por eso el asunto es relevante.

Entre los factores limitativos, destacamos dos: la burocracia excesiva y la falta de financiación. Necesitamos revisar todos los procedimientos para eliminar obligaciones superfluas, minimizar plazos, evitar duplicidades innecesarias. La idea es que debemos ser capaces de verificar el respeto a la legislación medioambiental, laboral, de patrimonio y otras entorpeciendo lo menos posible. No puede ser que las empresas renuncien a crecer y desistan de proyectos interesantes por un sistema que frena y paraliza. Y no es cuestión (solo) de cambiar leyes. Lo que toca es analizar problemas, pensar en soluciones, ensayarlas en pruebas piloto, revisar la solución en función de la experiencia. El cambio en la legislación debería ser un último paso, que no siempre es necesario.

En lo que concierne a la financiación, uno de los vectores cruciales en la revitalización del IGAPE, aprovechando el cambio en su dirección y la larga experiencia de la actual responsable en el ámbito de la administración. En paralelo, sería muy importante que el nuevo fondo público-privado anunciado por la Xunta comience a funcionar en el primer semestre de 2024.