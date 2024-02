Iberismo hoy

Acabo de leer el libro de José Rui Teixeira, filósofo, teólogo y profesor de la Universidade Católica Portuguesa en Oporto sobre el Iberismo, un asunto tratado en Galicia por intelectuales tan relevantes como Castelao, o en Portugal por José Samarago o Eduardo Lourenço. ¿Tienen España y Portugal una cultura compartida? ¿La tenemos los gallegos por la cercanía lingüística o geográfica?

El profesor Rui Teixeira opina que no. A pesar de las muchas iniciativas políticas, económicas o académicas seguimos viviendo fundamentalmente de espaldas. Si preguntamos en Galicia o en el resto de España a cualquier persona por escritores portugueses sobrarían los dedos de una mano para contar sus respuestas: Camões, Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner. A la inversa, Rui explica que una persona de cultura media en Portugal puede citar a Cervantes, García Lorca o Rosalía de Castro, por la que sienten un afecto especial…. Y, poco más.

En un mundo global, me pregunto yo, cómo es posible que no conozcamos a nuestras almas gemelas del otro lado de la “raia”. La primera razón que apunta José Rui Teixeira tiene que ver con la desconfianza secular debida a razones político-militares. De tal manera que, durante siglos, la cultura portuguesa dialogó con la francesa como si España no existiera. Portugal, escribe en la obra Rui Teixeira, fue en muchas ocasiones más una isla que una península, exceptuando casos tan meritorios como la simpatía hacia el magisterio de Miguel de Unamuno, que visitó Portugal en 1908 y 1935, o la fraternidad de varios intelectuales gallegos de principios del siglo pasado con Teixeira de Pascoaes, admirable voz del saudosismo portugués.

También España vivió demasiado tiempo más como una isla que como una península. El ensayo del profesor Rui Teixeira nos invita a reflexionar sobre conceptos tan necesarios para nuestro tiempo como fraternidad ibérica, iberismo cultural, alianza peninsular, ibericidad. Han sido muchas las ocasiones perdidas por España, Galicia y Portugal para encontrarnos y conocernos. Vale la pena intentarlo una y mil veces, pues es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.