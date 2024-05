El PP y la literatura

Ilustración de un libro sobre una nube. / PABLO GARCÍA

Tengo el honor de haber titulado involuntariamente dos novelas de dos amigos, El hijo ausente, de Miguel Tomás Valiente, y Cielos de barro, de Dulce Chacón. Esta última se iba a llamar Tierras de barro como la comarca de Badajoz en la que se desarrolla, pero le sugerí a Dulce, cuando me dijo el título, que por qué no le daba la vuelta y en lugar de mirar a la tierra no miraba al cielo. Así terminó llamándose como se llamó esa novela en la que Dulce recrea sus recuerdos de infancia en su Zafra natal, que tanto le marcó como a todas las personas.

Estos días circula por ahí un manifiesto firmado, además de por la familia de Dulce Chacón, por un centenar de escritores para reivindicar que el Premio de Narrativa que lleva su nombre se mantenga tal como se creó al poco de morir Dulce para honrar su memoria y su literatura y cuyas bases pretende modificar ahora el Ayuntamiento de Zafra, que es el que lo concede, por expreso deseo de su actual alcalde, al parecer. Aparte de otras cuestiones como la de suprimir la participación de los lectores en la elección del ganador del premio, que tiene que ser el autor o autora de un libro de narrativa publicado el año anterior (Aramburu, Landero, Berta Vías, Cristina Fernández Cubas, Belén Gopegui o Rafael Chirbes han sido algunos de esos autores) y de supeditar la convocatoria anual del premio a que el Ayuntamiento cuente con “las subvenciones de Administraciones Públicas en cuantía suficiente para garantizar el importe a entregar al autor” (el premio son 9.000 euros a repartir entre la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Zafra, cuyo presupuesto para este año es de 14 millones), en las nuevas bases que se quieren aprobar se especifica expresamente que “se valorará únicamente la calidad de los textos literarios y de la trama”, suprimiéndose una que había desde la creación del premio que decía que se consideraría también la defensa en aquéllos de principios como la solidaridad, la dignidad humana y la justicia, que caracterizan la obra de Dulce Chacón y su trayectoria como escritora.

¿Qué es lo que le molesta al alcalde de Zafra del Premio Dulce Chacón? Parece evidente que el premio mismo. Como les molesta a prácticamente todos sus correligionarios del Partido Popular tener que gastar un euro en cualquier cosa que tenga que ver con esas actividades que para ellos son superfluas y a las que solo nos dedicamos los equivocados de la sociedad. Sin llegar a sacar la motosierra como sus compañeros de Vox (en el gobierno en la Junta de Extremadura, sin ir más lejos) para arramplar directamente con lo que llaman la cultura progre con gran desprecio, por ellos reducirían en lo posible el gasto en algo que consideran una pérdida de tiempo y de dinero y que aceptan como una obligación, no porque crean en su interés. Por eso a nadie debe sorprenderle la actitud del Ayuntamiento de Zafra, un pueblo al que Dulce Chacón dedicó muchas de sus mejores páginas, y menos a su familia, que ya tuvo ocasión de comprobar lo que al Partido Popular le interesa la literatura en general y la de Dulce Chacón en particular: en la inauguración de un colegio en Fuenlabrada con su nombre a cargo de los actuales reyes, la presidenta de la Comunidad de Madrid de entonces, la locuaz Esperanza Aguirre, le preguntó a la familia por qué Dulce no estaba en la inauguración. Nadie se atrevió a decirle que se había muerto hacía un año y que por eso le ponían su nombre a aquel colegio.