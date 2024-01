Cuando Iván Novo fundó, hace diez años, la correduría de seguros Ucoga, no podía imaginar que cosecharía las cifras con las que cuenta hoy: una treintena de empleados, más de 25 millones de facturación, más de 50.000 pólizas gestionadas, colaboración con más de 30 compañías del sector y así hasta un sinfín de números que avalan el buen funcionamiento de la firma.

Ucoga encontró un gran filón en la adversidad. En el año 2020, en plena pandemia, la correduría puso en marcha un área de venta online que brindó a la firma la posibilidad de llegar “a todos los rincones de España”, confiesa su responsable, que no oculta su satisfacción por el buen funcionamiento de la idea. “Nos ha traído muchos éxitos, ha sido increíble. No se puede decir de otra manera. No contábamos con tener tanto éxito”, dice Iván Novo.

La empresa, especializada en transportes y en el sector agrícola, y que ya se ha convertido en líder en varias áreas en la comunidad, echó a andar en 2013, en plena crisis, lo que suma mérito añadido a la tarea. “Hemos pasado dos crisis en diez años. De diez años, cinco han sido en crisis, entre la pandemia y la anterior. Eso si tienes 40 años de asentamiento quizás no te afecta, pero con menos, todo puede pasar”, confiesa el director general de la empresa. La fórmula la tiene clara: precios competitivos y productos personalizados. “Al tener un volumen tan importante, podemos tener precios competitivos. También diseñamos productos a medida, no ofrecemos el mismo paquete por defecto: quitamos o ponemos una cobertura que no es necesaria en función de las necesidades”, relata. Ahora, desde su nueva oficina de San Lázaro, han estrechado la distancia con sus clientes. “Somos especialistas, pero no estamos cerrados a cualquier persona que venga y quiera pasarse a contratar un seguro, atendemos al público”, cuenta.

La responsabilidad social corporativa es otra de sus áreas importantes, que articula a través de iniciativas como un torneo de pádel solidario, que posibilitó la donación de 4.000 litros de leche a la cocina económica, o la donación de cestas de Navidad al concello de Santa Comba para familias con pocos recursos.