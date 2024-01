A morte do reverendo Antonio Busto Salgado aos 78 anos causou un profundo pesar en Noia, a súa vila natal, na que era moi querido e á que regresara hai dous anos para axudar ao párroco José Ortoño oficiando misas. Foi profesor de Socioloxía no Instituto Teolóxico Compostelán e asesor relixioso do Colexio Compañía de María. A capela ardente está no tanatorio de Noia, de onde sairá a comitiva fúnebre este sábado ás 16.40 h. cara a igrexa de San Martiño, onde o arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto, presidirá unha misa na súa memoria.