A concellaría da Igualdade da Pobra do Caramiñal activa un obradoiro de conciliación de Entroido para os días 12, 13 e 14, no CEP Salustiano Rey Eiras, dende as 09.00 ata as 14.00 horas. O prezo é de 9 euros, cun desconto do 50% á segunda irmá ou irmán e de balde para o terceiro. As familias poderán optar tamén aos servizos Madruga e de comedor. A inscrición pódese formalizar ata o día 8 de febreiro.

A concelleira Estefanía Ramos, que estivo acompañada pola axente da Igualdade, Carolina Rodríguez, asegura que se lles dá así “continuidade ás distintas accións en materia de conciliación dirixidas a crianzas da Infantil e de Primaria”. Aproveitou a ocasióntamén para convidar á reflexión sobre o repartimento dos tempos e das tarefas “que afecta de forma moi diferente a mulleres e homes e crea situacións de desigualdade. Temos que superar a idea de que a conciliación é unha cuestión das mulleres, e apostar pola corresponsabilidade como unha forma de mellorar o benestar das familias e da sociedade en xeral.”