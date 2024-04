La turbidez y la calidad del agua enfrentan a la Marea y al gobierno municipal noiés

A Marea de Noia asegura que el agua de la red local “non é apta para o consumo humano” y lo hace en base a los resultados de tres analíticas encargadas por el propio grupo municipal, “nas que o parámetro de Ecoli mostrase moi por riba do recomendado”.

Por ello, califican de “absoluta irresponsabilidade” la actuación del gobierno local y piden “analizar os rexistros de marzo e abril da estación de tratamento de auga potable”. Con tal fin llevarán una iniciativa al próximo pleno “para avaliar a situación e valorar cambios no plan de auto protección”.

El alcalde, Santiago Freire, niega dicha versión y asegura que los controles realizados por el servicio municipal reflejan que la calidad del agua “está dentro dos niveis permitidos”, y señala que a pesar de los problemas puntuales de turbidez que se producen, especialmente, en épocas de intensas lluvias, “iso non quere dicir que a auga non sexa apta para o consumo”. No obstante, añade, “cando se producen estes episodios recomendamos á veciñanza que non se empregue para consumo”.

Freire recuerda además que para acabar con estos problemas ya se acometieron varias mejoras, que redujeron la frecuencia de los episodios de turbidez y, en los próximos meses se mejorará el sistema de potabilización, se reforzará la captación y se optimizará el suministro, gracias a un convenio con la Xunta que supondrá una inversión de 1,3 millones de euros.