O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) diagnosticou o pasado ano un total de 34 novos casos de cancro infantil e levou a cabo cinco transplantes de médula.

Diso informou a Xunta en comunicado, no que explica que, con motivo do Día do Cancro Infantil, a área de Santiago e Barbanza sumouse, xunto á Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia (Asanog) á celebración deste mércores no CHUS dun evento lúdico reivindicativo.

O cancro é a primeira causa de morte por enfermidade en nenos, pero a supervivencia aos 5 anos cada día é maior, sendo de maneira global de preto do 80%. Con todo, o crecente número de menores que supera o cancro infantil -- que non ten prevención -- conforma unha poboación en risco de sufrir secuelas e problemas de saúde asociados aos que hai que facer un exhaustivo seguimento durante anos.

A xerente da área sanitaria, Eloína Núñez, destacou o papel fundamental das asociacións de enfermas como "un axente colaborador fundamental na busca dunha mellor atención, máis próxima ás súas inquietudes".

Así mesmo, agradeceu o labor dos profesionais sanitarios e lembrou que os pacientes "contan co máis completo arsenal terapéutico para o tratamento dos enfermos, entre o que figura a participación en numerosos ensaios clínicos internacionais".

DÍA DO CANCRO INFANTIL

Este evento contou coa actuación musical de Suso Pardal, un paciente dá Unidade de Oncoloxía Pediátrica do centro compostelán, que tocou o clarinete, e coa lectura do manifesto a cargo Catalina Feijóo, tamén paciente.

No acto participaron a xerente da área Sanitaria de Santiago e Barbanza, Eloína Núñez, a subdirectora de Humanización, María José Menor e o responsable da Unidade de Oncohematoloxía Pediátrica, Manuel Fernández Sanmartín.

Así, formaron parte deste día o presidente de Asanog, José María Fernández, e o presidente en Santiago dá Asociación contra ou cancro, Francisco, ademais de traballadores, pacientes e familiares.