En días de Entroido, no falta una nueva hornada de música en directo para subrayar el peso de los conciertos en Santiago en la agenda musical de Galicia.

Esta noche, el pop rock de Despistaos llega a sala Capitol dentro de la gira que celebra su vigésimo aniversario con entradas desde 18 euros y show a las 21 h.. Y ese mismo escenario recibe el próximo sabado al dúo Loita Amada. Presentan los temas de su útimo disco, Viva a loita amada revolucionaria. Es un proyecto que lidera Jasper (antes en Xenreira, A Matraka Perversa o NAO), aquí con la pandereteira Nébeda Piñeiro. Ese día en Compostela tendrán a invitados como las omnipresentes Tanxugueiras, Iván Barreiro, Iria Iglesias, Kinhos Saburido, Iván Bernárdez, María Prado, Xiana Naval, Mini, Navia Rivas, Lolo Arincón y Paco Montoto (Xonix Records), Patty Castro y la Agrupación Lina e Lola.... porque la unión hace la fuerza.

Y mañana domingo 19 de febrero y el siguiente 26 F., en Casa das Crechas, sitio a las 20 horas para una de las grandes formaciones del jazz en Galicia, Sumrrá, banda formada por Manuel Gutiérrez al piano, Xacobe Martínez Antelo al bajo y LAR Legido a la batería, músicos curtidos en mil vuelos pero con alas para dar aún mucho de sí. Hay entradas desde 9,5 euros. Ejemplo del eco que alcanzan desde hace años fuera de Galicia lo da el hecho de que vayan a estar el 16 de marzo en el festival I Am de Barcelona. Su disco más reciente se llama 7 visions.

Y el jueves 23 de febrero (10 h. y 12 h.) y viernes 24 M. (12 h.), en el Auditorio de Galicia, hueco para un espectáculo llamado Música e evolución, con Pablo Carpinteiro Arias como presentador y músico, al lado de Rosa Sánchez, cantante y percusionista. Juntos para ofrecer un repertorio de música folk, en un show gratuíto (previa reserva a través del formulario enviado a colegios).

Y este sábado a las 21 horas en la sala Moon Music hay conciertos de metal con Barbarian Prophecies (ojo a estos lucenses), Always My Fault y Her Anxiety (8 euros).

En la sala Malatesta, hoy desde 23.30 h., turno de Bombo a Negras, un colectivo de clubbing que da un menú de música electrónica. Y en este mismo local (que viene de recibir a Def Con Dos y Rafael Lechowski), llegará la noche del viernes 24 de marzo Bárbara Lago, y ahí mismo, el sábado 25 de marzo: Igor, Elba, Auto Sacramental.

Antes, en la sala Sonar, el viernes 10 de marzo llega el concierto de Lucas Colman (22:00 h., 10 euros), en gira para dar a conocer sus dos discos editados hasta ahora, el último, titulado Mis Abismos.

Y ojo a Las Ninyas del Corro, este dúo catalán que ofrece hiphop old school con influencias de los años 90, está entre lo más fresco de la escena urbana y actúan el viernes 17 de marzo en la sala Malatesta (21 h., 17 euros). Al micro están Laüra Bonsai y Felinna Vallejo para presentar la lírica de su primer disco largo titulado Onna Bugeisha; un álbum lanzado en 2021 tras el EP #Skit2020 y cuyo eco se alarga de forma bien merecida.

Y si hablamos de rap, reverencia merece el viaje a Galicia de Nach, que estará rapeando el sábado 18 de marzo en la sala Capitol (21.30 h., 22 euros). El mc alicantino ultima su nuevo disco, que llegará tras Almanauta, editado en 2019. Por ahora conocemos singles prometedores como son ¿Dónde Estás? o De Pie. Es un concierto que huele a lleno.

Previo a ello, Capital Voskov estrenan el sábado 25 de febrero en la Sónar singles como Edimburgo, anticipo del nuevo disco. Comparten esa noche con Braian de Palma en una cita a las 22.30 h. con entradas a la venta desde los 8 euros.

