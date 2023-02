De los 281,5 millones de euros comprometidos en la reunión del Real Patronato de Santiago, celebrada el 25 de julio de 2021 y presidida por el rey Felipe VI, el Consorcio de la ciudad ya ha ejecutado 37,4 millones en proyectos que se han completado o que están en proceso de desarrollo. En aquel encuentro, que tuvo lugar en el marco del Día de Galicia con presencia del jefe del Estado y representación de todas las administraciones, se establecieron las principales líneas de intervención del ente interadministrativo para el periodo 2021-2032, la denominada década jacobea por el hecho de que estará marcada por la celebración de tres jubileos compostelanos. A raíz de aquel pacto, el Consorcio de Santiago inició una nueva hoja de ruta que se encuentra en pleno proceso de desarrollo, de la cual, en un año y siete meses, se ha materializado el 13,16 % .

Entre los proyectos ejecutados hasta ahora o en proceso de ejecución del ámbito patrimonial, señalan fuentes de la institución, destacan el plan director del Parque de la Alameda, al que se destinaron 180.000 euros; el plan especial de Protección y rehabilitación de la iglesia, hospital psiquiátrico y monasterio de Conxo, ya en marcha y dotado de una partida de 250.000 euros; o la redacción plan director de la Facultad de Geografía e Historia, que elabora el propio Consorcio y dotado de 350.000 €.

También se incluye en este capítulo el plan director del Pazo de Raxoi (200.000 €), plan especial del Camino Francés (de elaboración propia con subcontrataciones puntuales y un coste estimado de 600.000 euros la redacción, o la elaboración del proyecto de la torre de la iglesia del Seminario Menor, que también ejecutó el propio ente por 45.000 euros.

En cuanto a iniciativas de rehabilitación y conservación del tejido residencial, cabe destacar la convocatoria anual del programa de rehabilitación Ter é Manter, que entre 2021 y 2023 supondrá una inversión de 1,95 millones de euros (450.000 euros en 2021, 600.000 euros en 2022 y 900.000 euros en 2023).

El Consorcio indica que no se han convocado ayudas para revitalización del tejido comercial “por falta de demanda”; pero apunta que se han hecho fuertes inversiones en el ámbito de la rehabilitación, conservación y recuperación de los elementos patrimoniales: en la conservación del Pazo de Raxoi, en fachadas y cubierta, desde 2021 se ha invertido 2,1 millones de euros, a los que hay que sumar otros 2,7 que se habían puesto entre 2015 y 2020. La adecuación del ala sur de San Domingos de Bonaval para el uso del Museo do Pobo Galego supuso otro desembolso de 3,6 millones de euros (quedarían pendientes 150.000 en 2023); y también se han invertido 200.000 euros en las obras de mantenimiento de la iglesia de San Frutuoso. A la adecuación para la apertura del cementerio de la Orden Tercera Franciscana se destinaron 41.000 euros y a una intervención de la Capilla de la Corticela (Catedral) otros 155.000. También se gastaron 115.000 euros en la reparación de las cubiertas San Martiño Pinario. Por otro lado, a las convocatorias de A Pedra que Pisas, el programa de conservación de pavimentos históricos y enlosados, se han destinado de 2021 a 2023 sobre 540.000 euros

Otro de los proyectos importantes que impulsa el Consorcio es el denominado Anillo Verde, que incluye intervenciones en parques, jardines y otros espacios verdes; senderos conectores y senderos fluviales, el cual se ha solicitado una ayuda de 5 millones de euros en la convocatoria de la Fundación Biodiversidad.

Este anillo verde estará conectado con otro perimetral de la almendra: entre las actuaciones previstas está contemplada la rehabilitación del entorno la Colegiata de Sar, para lo que hay una partida de 90.000 €.

Del capítulo denominado Gestión de Flujos, destaca la inversión en el soterramiento de arquetas y pasos aéreos fibra óptica, con un presupuesto de 147.000 euros; pero sobre todo la estrategia de logística urbana. Esta contempla el proyecto de la plataforma logística de distribución de mercancías de la zona histórica. Un proyecto que está en marcha y que cuenta con una dotación por parte del Consorcio de 5,1 millones.

Otro de los gastos importantes que asume el ente interadministrativo es el relacionado con la programación anual de los cursos de la Escola de Altos Estudos Musicais, a lo que se destina 5 millones de euros anuales, un total de 15 entre 2021 y 2023.

CULTURA. En el capítulo de cultura se incluyen estudios y proyectos de divulgación de la ciudad. A publicaciones y exposiciones se destina una partida de 270.000 euros anuales, 810.000 desde 2021 a la actualidad. Mientras que en el programa Cultura como atractivo turístico se han invertido desde el primer ejercicio de la Estrategia Prurianual 2,5 millones de euros, al efecto de 840.000 por año. Esto incluye la aportación para los Fuegos del Apóstol y colaboraciones con el Auditorio de Galicia para actividades culturales, el Festival Cineuropa, la Fundación Eugenio Granell, el programa Música en Compostela o la USC en el programa ConCiencia.

También se está impulsando la formación y divulgación en rehabilitación. Así se ha abierto una vía de colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción para la impartición del Curso Especializado en Gestión de Obras de Rehabilitación, con una aportación de 23.000 euros al año, 69.000 entre 2021 y 2023.

En cuanto a inversiones destinadas al mantenimiento o gestión del patrimonio propio, es decir, aquel que gestiona directamente el propio Consorcio, destaca la aportación de 1,2 millones de euros para la cubierta telescópica de las piscinas del Multiusos Fontes do Sar; y otros 2,3 millones para la cubierta del Palacio de Congresos. A la conservación de los edificios propiedad del propio Consorcio —Casa Vaamonde, Casa Cabido y EAEM— se han destinado entre 2021 y 2023 sobre 300.000 euros. La organización interna de la propia entidad requiere una inversión de un millón de euros anuales.

NEXT GENERATION. El Consorcio también trabaja en otros proyectos que deberá acometer de la mano con el Ayuntamiento u otras entidades, como el de la eficiencia energética del Auditorio, con una dotación de 800.000 euros a cargo de los fondos Next Generation; la accesibilidad y acondicionamiento del Pazo de Raxoi con 3,6 millones también a cargo de los Next Generation y la redacción del plan para la renovación de la cubierta de San Francisco, a cargo del 1,5 % Cultural de Fomento y una inversión de 400.000 €, en proceso de ejecución.

En resumidas cuentas, desde la reunión del Real Patronato en julio de 2021, el Consorcio ha ejecutado o tiene en proceso de ejecución inversiones por valor de 37.462.000 euros. Además, cuenta con una ayuda de la Fundación Biodiversidad por cinco millones; hasta 2021 invirtió en Bonaval 3,6 millones y está trabajando en otros proyectos por valor de 4,8 millones de euros. Además, tiene solicitados, pendientes de concesión, más de 10 millones de euros en este momento para actuaciones.