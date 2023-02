“Galicia es la joya de la corona en investigación clínica en vacunas en nuestro país, y solo puede entenderse desde el marco institucional adecuado”, así defendió ayer el doctor Federico Martinón Torres durante su discurso de ingreso como académico numerario del sillón de Pediatría de la Real Academia de Medicina de Galicia un campo en el que el facultativo es considerado un destacado experto.

El jefe del Servicio de Pediatría del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago tuvo un recuerdo para sus mentores, su padre, su tío y su abuelo, todos ellos pediatras, así como para su maestro, el profesor José Peña Guitián, del que hereda el sillón de la academia.

En su intervención, destacó el trabajo de su equipo en la Unidad de Investigación en Vacunas y el Grupo de Genética, Vacunas e Infecciones del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, al que calificó como “el equipo de investigación clínica pediátrica más importante de España y una referencia mundial en la investigación en infecciones y vacunas”.

En un acto celebrado en la sede coruñesa de la institución y que contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, entre otras autoridades, el presidente la Real Academia de Galicia, Francisco Martelo Villar, fue el encargado de imponerle la medalla corporativa al nuevo académico.

Sustentó su discurso, centrado en las Infecciones, vacunas y pediatría, en la idea de que “sin niños no hay futuro para la humanidad”, así como en que las infecciones son la principal causa de mortalidad global en el mundo y con la tragedia que afrontamos a falta de una sola vacuna, la de la covid-19, no es difícil imaginar qué sería de nosotros si no existiesen”.

Para el doctor Martinón, el gran reto es la lucha contra la enfermedad meningocócica y el Virus Respiratorio Sincitial es el “verdadero covid de los niños, y solo este mes ingresaron más niños por esta infección en Santiago que por covid durante toda la pandemia en Galicia”, por lo que centra sus esfuerzos investigadores.

Aseguró que “gracias a la identificación de una firma transcriptómica”, su equipo puede identificar “qué tipo de infección tiene una persona sin aislar al microorganismo responsable, y hacerlo de forma simultánea”, y apuntó que con esta metodología avanzan en el estudio de las vacunas, una experiencia que permitió dar respuesta inmediata a algunos retos del SARS-CoV-2 como el papel de las personas “supercontagiadoras”.

El jefe de Pediatría del CHUS se mostró rotundo sobre el futuro de las amenazas infecciosas, indicando que “de aquí al año 2050 la amenaza es la gripe, el coronavirus no ha dicho tampoco la última palabra, y con él surgirán otros”. Añadió que “la tuberculosis se está haciendo multirresistente y constituye una pandemia no resuelta”.

El doctor Felipe Casanueva Freijo, académico numerario del sillón de Endocrinología, fue el encargado de la contestación de la entidad. Realizó un recorrido por la carrera profesional del doctor Martinón Torres, y señaló que en su unidad de investigación en vacunas “desarrolla una batería de técnicas de última generación, tales como genómica, epigenómica, metabolómica y transcriptómica que transforman su equipo de investigación en un modelo puntero en Galicia y en España”.

Consideró que esta dedicación y equipo multidisciplinar de última generación le permitirán “abordar varias enfermedades infecciosas y el desarrollo de vacunas específicas”.