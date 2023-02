Con el fin de las restricciones impuestas por la pandemia, el turismo resurgió en Santiago a un ritmo sin precedentes durante 2022. La Oficina del Peregrino repartió la cifra más alta de compostelas de su historia (438.000) y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la ciudad cerró el año con 838.594 visitantes. Con apenas 98.000 vecinos, la cifra convierte a Santiago en uno de los destinos urbanos más saturados de España porque recibe más visitantes por habitante que Barcelona, Palma de Mallorca, Ibiza o Granada.

Un análisis de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE evidencia que, a lo largo del mes de agosto, la capital gallega recibió 1,15 visitantes por cada vecino, incluyendo tanto a los que pernoctan como a los que pasan sólo el día. La cifra se sitúa muy por encima de la ciudades como Barcelona (0,44), Palma de Mallorca (0,77) o Granada (0,64).

Todo ello causa que en temporada alta -de junio a septiembre- las plazas hoteleras a precios 'asequibles' en la ciudad sean un bien escaso. En total, hay 5.647 plazas hoteleras repartidas entre 68 hoteles en Compostela, un modelo tradicional de estancia que actualmente acusa el auge de otras alternativas como las Viviendas de Uso Turístico (VUT). Y entre los visitantes que buscan los precios más económicos -menos de 40 euros por noche- hay establecimientos que han provocado críticas furibundas de sus clientes.

"Habitación sin aislamiento termino ni acústico, mal olor, armarios inutilizables llenos de almohadas, baños sucios, camas con muelles que se te clavan hasta el tuétano. Sin TV aunque en la imagen de promoción aparece con TV. La conclusión: no es posible descansar y es un auténtico timo 35 euros por semejante cuchitril", escribe un cliente que viajaba con su familia y titula su comentario "Perrera para humanos".

Su opinión no difiere mucho de lo que comenta una pareja que pasó una noche en el mismo establecimiento: "No cierra la puerta bien, entra aire por ella. El colchón, de muelles que se clavan totalmente. La tele, sin mando y sin la mitad de canales. Toallas pequeñas y pocas (...) Suelo y alguna pared, con una especie de moqueta sucia. La cornisa que hay fuera de las habitaciones, con goteras. Cuando salías a fumar te mojabas. Los peores 30€ gastados. Las fotos no se corresponden con la realidad. No volveremos jamás. Le pongo un punto porque no puedo ponerle 0".

Frente a estos establecimientos de precios económicos, las tasas de los hoteles de 4-5 estrellas no superaron el 67% de reservas el pasado mes de julio, según datos de la Unión Hotelera Compostela, que aglutina el cincuenta y cinco por ciento de las habitaciones de la capital gallega (unos 1.300 dormitorios). Ello responde, según el alcalde Xosé A. Sánchez Bugallo, a su alto precio. Mientras, las VUT del concello tuvieron en julio de 2022 una ocupación media superior al 85%, según la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín. Esto supondría que cada día se alojaron en este tipo de arrendamientos un total de 2.953 personas, por lo que en todo el mes se contabilizarían 91.540.