O Consello da Cultura Galega inaugura ás 18.00 horas desta tarde o ciclo EscriturAs, con Marilar Aleixandre e Laura Fernández, a través do que pretende reflexionar, desde unha perspectiva feminina e feminista, sobre os cambios experimentados nos discursos artísticos, xornalísticos e intelectuais durante os últimos anos.

Transgresoras e exitosas. De malas mulleres a señoras que non son Santa Claus é o título da sesión coa que o Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF) cita ás súas dúas primeiras convidadas para conversar arredor da posibilidade de lograr o éxito dende a disidencia. Inma López Silva modera e coordina esta actividade xunto con Rexina Rodríguez Vega. A cita é presencial, pero poderá seguirse en directo a través do web e as redes sociais da institución.

Marilar Alexandre, Premio Nacional de Narrativa 2022 pola súa obra As malas mulleres, e Laura Fernández, crítica literaria e musical, xornalista e autora, entre outras, da novela La señora Potter no es exactamente Santa Claus (2021), conversarán sobre se o éxito se pode lograr dende a disidencia.

Ademais,reflexionarán arredor do concepto do éxito aplicado a un espazo tan esvaradío e volátil como é o campo literario.

A renovación estética, a diversificación dos discursos ou o anovamento dos pensares experimentados nos discursos artísticos, xornalísticos e intelectuais durante os últimos anos só se poden explicar desde a aceptación da responsabilidade das mulleres intelectuais no xiro discursivo. Con EscriturAs, o Consello da Cultura galega busca abrir un espazo de reflexión e crítica arredor destes cambios.