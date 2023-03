Hoy no hay nada mejor que hacer en Santiago que ver a Eduard Fernández volar a las 20.30 horas en Todas las canciones de amor, una aplaudida obra de teatro de Chek-in Producciones y Andrés Lima que se escenifica en el Teatro Principal, con entradas a 14 euros (y descuentos del 50% en varios casos). Y mañana estará en el Teatro Principal de Ourense (19 h., de 12 a 20 €). Eduard Fernández (25 de agosto de 1964, Barcelona) es uno de esos actores cuyo talento no cabe en el mapa y a quien le importa un rábano ese tipo de hipérboles.

El Eduard joven pulía los gestos del mimo en la calle, después creció agarrado a la liana de su vocación al entrar en Els Joglars y cuando algunos le vimos actuar en Los lobos de Washington, película de 1999 dirigida por Mariano Barroso, nos caímos de culo por la impresión al ver su brillo en un notable reparto que incluía además a Javier Bardem, Pepe Sancho, Alberto San Juan, Ernesto Alterio o la actriz gallega María Pujalte. Eduard logró ahí la primera de sus nominaciones a los Goya, premios de cine donde hoy suma cerca de una docena de candidaturas, entre ellas tres con brindis final.

Frente a una agenda donde tiene previstas varias sesiones de trabajo nocturno en Madrid en un 2023 con dos rodajes por delante que no puede citar, Eduard graba Mano de Hierro, serie de Netflix, un thriller de narcos donde comparte escenas con Jaime Lorente, Natalia de Molina y Chino Darín. Entre medias, el actor catalán atiende a EL CORREO.

Impresiona el trailer en Youtube de ‘Todas las canciones de amor’, por su caracterización, lo emotivo del texto y el tono de voz que emplea.

Ese vídeo habría que quitarlo.

Es flojo y muy breve como resumen de su monólogo pero algo ayuda. En la SER le escuché decir que la obra tiene tinte biográfico.

—Con eso hay cierta confusión... Murió mi madre y vi un monólogo de la relación entre una madre y un hijo, una obra de Santiago Loza, que se parecía bastante a la relación entre mi madre y yo, y le pedimos que viniera a un taller de Andrés Lima e hicimos un texto al que añadimos cosas mías, como que fui un niño con pies planos que se hacía pis en la cama, poco preparado para la vida... Mi madre no podía vivir sin mí y yo tampoco podía vivir sin mi madre, y esta obra es un crisol de cosas personales y cosas que no lo son. Es un homenaje a mi madre y a todas esas madres que lo sacrificaron todo por limpiar culitos durante muchos años...

A diferencia de otras personas de su generación consolidadas, sigue haciendo teatro. Llama la atención porque, después de todo, en el cine se va en coche hasta el set de rodaje, en televisión igual pero... en el teatro, se viaja por aquí, por allá, en este y aquel camerino... ¿Por qué sigue haciendo teatro?

—(Pensativo) Es una buena pregunta... Para otros actores no lo sé pero para mí hacer teatro es sano, es bueno y es saludable. El teatro es el lugar ideal para exponer nuestra profesión con naturalidad, y me parece una barbaridad lo de esas compañías que cuando una obra sale de gira por ciudades pequeñas mandan a otros actores en su lugar, yo quiero ir a todo tipo de lugares, a Murcia, Valladolid, Santiago... aunque es verdad que esta obra de hora y cuarto es agotadora como actor, muy agotadora.

¿Ha estado en Galicia al margen de su faceta profesional?

He ido poco a Galicia. Fui hace años con Els Joglars pero tengo buenos amigos en Galicia, como Luis Tosar, Zahera, Santiago Prego, el actor que interpreta a Franco en Mientras dure la guerra, de Amenábar, y el que murió el año pasado en accidente de coche, Chete Lera. Me apetece mucho ir a Galicia, es una tierra que me gusta mucho, preciosa, muy particular... Hay muchas Españas. Aparte de lo bien que se come en Galicia.

¿Qué le diría hoy al Eduard veinteañero si se le apareciera en una esquina pidiéndole consejo?

Le diría que haga lo que le dé la gana pero que busque. Esa es la mejor manera de encontrar y si busca y no encuentra que busque otra vez, que siga y que viva las cosas a la edad que toca. Eso mismo es lo que le dicho a mi hija Greta (actriz) y me hace caso, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas.