En Santiago hay un total de 147 licencias de taxi, un dato que sitúa a la capital gallega por encima de los ratios por habitante que marca la ley –una por cada mil habitantes en municipios de una población de entre 20.000 y 150.000 personas–. No obstante, desde el sector reclaman desde hace meses que se les permita solicitar licencias temporales de taxi para que operen en los periodos de temporada alta, desde Semana Santa hasta el mes de octubre, tal y como apunta el presidente de RadioTaxi, Jesús García, quien incide, además, en que esta medida ya se aplica en otras zonas turísticas como Baleares. Serviría, añade, para poder atender la elevada demanda de este servicio que experimenta la capital gallega en la época estival, con la gran afluencia de turistas y peregrinos. Quieren evitar, subraya, un colapso como el que se vivió el pasado verano, en plena celebración del Xacobeo 21-22. “Permitiría doblar el número de permisos actual y nos permitiría desarrollar nuestro trabajo en condiciones muy distintas, puesto que en temporada alta una persona por taxi no puede cubrir todos los turnos”, apunta el presidente de RadioTaxi, entidad que aglutina a más de 120 profesionales del taxi en la capital gallega.

No obstante, en Raxoi no se muestran, en principio, favorables a la concesión de más licencias: “O Concello de Santiago non concede licenzas. A lei autonómica fixa un módulo de 1 por cada mil habitantes. Iso daría 98 e temos 147 licenzas de taxi. Polo tanto, temos o 50 % máis que o módulo autonómico. Neste momento hai, ademais, uns 700 permisos de conducir de taxi. Cos taxistas chegouse a un compromiso de convocar exames de carnet de taxi. Inscribíronse unhas 30 persoas no proceso e está previsto que o vindeiro 31 de marzo se realice este exame de permisos de conducir para taxi”, explican desde el gobierno local de la capital gallega. En este sentido, defienden que esta fórmula también le permite al sector reforzar el servicio. “É un mecanismo válido para que o titular dunha licenza poida contratar a outro condutor e reforzar o servizo nas distintas quendas ao largo dunha xornada”, añaden desde Raxoi.

Esta situación coincide en un momento, después del parón que provocara la pandemia, en el que este gremio ha vuelto a recuperar el pulso con fuerza. “El doble Año Santo y las ganas de hacer turismo después de los meses más duros de la pandemia se tradujo en mucha más actividad en nuestro sector, con lo cual, teniendo en cuenta que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, necesitamos reforzarnos cuanto antes, y evitar que se repita lo sucedido el verano pasado”, incide García. “Llevo más de 20 años trabajando en esto y nunca vi una cosa igual. Estuvimos a tope, nunca llegó tanta gente a Santiago como el verano pasado. Fue algo increíble”, destaca el presidente de RadioTaxi, quien valora el esfuerzo que realizan a diario en el sector. “Es una profesión a la que hay que dedicarle muchas horas; hay días en los que puedes facturar 300 euros, aunque no son muchos, y otros en los que sumas en torno a 100 euros”.

No obstante, a diferencia de lo que está ocurriendo en los últimos tiempos en Vigo, donde sesenta taxistas buscan vender sus licencias –se contabilizan 550 en la ciudad–, cuyo precio ha caído hasta 60.000 euros, esta es una actividad que en Santiago goza de buena salud. “En Compostela no hay disponibilidad para poder comprar una licencia. Y aunque su precio depende del acuerdo entre la persona que vende y la que puja por la licencia, el desembolso económico se mueve en torno a los 200.000 euros”, indica el presidente de RadioTaxi.

Para evitar el colapso del verano de 2022, Xunta y Concello ya han hablado para abordar posibles vías de solución. Raxoi defiende reforzar el sector a través de la vía del carné municipal de taxi, teniendo en cuenta que el incremento de viajeros en Lavacolla y la puesta en marcha de la estación intermodal, así como la recuperación del programa de congresos, motivará que la demanda se dispare con el inicio de la temporada alta de visitantes. En este sentido, muchos usuarios se quejan de largas esperas ante paradas vacías de taxis. Además, algunos profesionales agotados tras maratonianas jornadas se ven obligados a rechazar algunas salidas. El déficit de taxistas también lo notan, por ejemplo, los viajeros que llegan en tren de Madrid a las 00.00 horas, ya que no encuentran taxi. Ante este escenario, urge una solución cuanto antes.