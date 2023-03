“La vida, supongo”, dice sin decir pero diciendo casi todo, Roi Fernández (Le Roi), al preguntarle porque entre la edición del disco PM y el anterior trabajo de Grampoder (Tigerland, 2015) han mediado ocho años.

La resistencia es un éxito cuando se tiene un grupo de música a este lado de la frontera.

Santiago puede presumir de que Grampoder existen, resisten, insisten, persisten... y tocan la fibra.

“Agora si tiñamos moitas gañas de gravar un novo disco como PM pero na época de Tigerland rematamos algo cansados e queimados sen avanzar moito...”, explica Martiño Suárez (Martin Wu).

Roi Fernández y Martiño Suárez, Martiño y Roi. Grampoder se juntan de nuevo y toca celebrarlo.

El viernes dan un concierto a las 21 horas en el Riquela Club (Zona Vella; rúa Preguntorio, nº 35).

Presentan en Santiago su nuevo disco, PM, cita con entradas a 7 euros. Huele a lleno a poco que Compostela se quiera a sí misma.

“Hay que hacer cosas de estas para que nos veamos todos de vez en cuando. Este concierto es una oportunidad para que nos veamos cara a cara”, reitera Roi.

A diferencia del trabajo previo, un single de dos temas, Grampoder han publicado ahora una tacada de diez canciones de alma indie y algo india porque en este país de países hay que tener alma de piel roja para hacer música pop rock.

Martiño a la guitarra (una mitómana Rickenbacker) y Roi a la batería, tienen nuevo paso.

“O noso formato de antes era máis acústico, agora nos concertos levamos máis vatios”, avisa Martiño tras actuar el pasado fin de semana en Burela, cita promovida por la asociación cultural Xebra!

“Foi todo moi ben, tiña que notarse que eu xogaba na casa”, detalla con cierto orgullo.

Y Roi le suma contexto: “A veces tocar en los pueblos no es fácil pero en Burela fue muy bien. De hecho, aunque Galicia siempre fue un vivero de creatividad musical de donde hoy mismo salen muchas cosas nuevas, pasan los años y sigue faltando más industria, más infraestructura, más revistas y discográficas...”.

En el caso de Grampoder, PM, su segundo álbum largo, aparece publicado en formato de autoedición.

“Non nos apetecía moito ese barullo de buscar discográficas e todo iso, imos ó noso ritmo, preferimos facelo dese xeito, telo todo controlado e facelo sabendo que o risco é noso”, cuenta Martiño mientras recordamos sus inicios en un disco de Fame Neghra, bandera punk rock de Compostela y prólogo de otra banda igual de aguerrida, Samesugas.

“Xa choveu. Ese disco vai facer no 2023 os seus 25 anos”, apunta sobre O Neno Carburador, publicado por Lixo Urbano y donde él hacía coros y tocaba la trompeta.

Hablamos además de otras referencias. Cita al francés Michel Cloup, a dúos como Bala, da terra, o Calavento, catalanes, y anota para escuchar el nombre de los donostiarras Niña Coyote eta Chico Tornado.

Volvamos a Grampoder, a su indie pop de potencia controlada, con cita el viernes en Santiago y el sábado 25 de marzo en Cambados (13 h., en el Krazzy Kra de la Rúa da Parra, 9, con entrada libre en el Festichón!).

Amén del hueco en Bandcamp donde escuchar todo el disco, Grampoder tienen en Youtube el vídeo de uno de sus temas nuevos, Non me esquenzas, y es de lo mejor del álbum junto al palpitante corte que lo titula. Son canciones que conectan con el mejor indie de los años 90, ese capaz de emocionar más allá de un salto de décadas.

En el actual repertorio en vivo de este grupo picheleiro cabe un guiño al pasado por medio de un cover que evita la calle de lo fácil.

“Hacemos en directo una versión de un tema de Silvio Rodríguez como recuerdo a la música que escuchábamos de niños con nuestra familia, un homenaje al activismo social de nuestros padres, a los que socialmente les debemos bastante”, asegura Roi, algo sorprendido de que su compadre Martiño abra minutos antes el envoltorio de ese regalo cuyo título no citaremos para que la intriga vuele cuanto merece.

PM, álbum grabado con Jacobo Iglesias en los estudios Potemkin (Santiago), “donde las canciones mandan”, subraya Roi, está editado en formato digital y vinilo, y puede comprarse en A Reixa Tenda - Matrioska Tenda, el Riquela o vía email: grampoder@gmail.com.

En una de esas canciones, Grampoder dan voz a algo que muchas personas pensamos alguna vez: “Daría calquera cousa... para que... non me esquenzas”, y pobre de quien no haya sentido algo así y su gran poder.