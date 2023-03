A portavoz municipal Goretti Sanmartín mantivo un encontro con veciñanza da Lavacolla, e comprometeuse, a partir do 28 de maio co BNG no goberno municipal, a consensuar o Plan Especial do Camiño francés e a buscar fondos para destinar a axudas para vivendas e negocios no ámbito de actuación da Lavacolla. No encontro, ao que asistiu un cento de persoas, indica o BNG, tamén estiveron membros da candidatura do BNG que atenderon as demandas de falta de saneamento, de coordinación dos autobuses e de recollida de residuos, entre outros temas.