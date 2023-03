O obxectivo do proxecto de reparación e mantemento da Praza de Abastos xa se presentou á cooperativa e a Asuca, unha obra que o concelleiro Gonzalo Muíños definiu en sendas reunións como “necesaria, dialogada e traballada para contribuír a que o noso mercado sexa cada vez máis un espazo vivo e de comunidade” e que ambas entidades “ven con moi bos ollos”. Destacou ademais que, con esta reforma “non só se mellora a funcionalidade da praza” para “adaptala o máis posible a praceiros e clientela”; senón que ademais busca “facela máis atractiva do que xa é agora”.

A intervención contempla a substitución das marquesiñas, os estores verticais e as portas corredizas das naves. Tamén a renovación da instalación eléctrica da torre e actuacións de fontanería para emendar incidencias recorrentes no baño adaptado.

Entre outros asuntos, o alcalde incidiu en que mellorar a conectividade e dotar de servizos “é fundamental para impulsar o casco histórico como espazo atractivo para vivir”. Entre os principais avances nos últimos anos puxo en valor o despregamento de fibra óptica na zona vella, a retirada da compactadora de Fonseca, o inicio do sistema de recollida de lixo selectiva coas illas de quita e pon, a apertura do Centro Sociocultural Maruxa e Coralia e as oficinas de urbanismo na casa Elisa e Jimena Fernández de la Vega. Arredor de 150.000 euros investíronse nos últimos anos para acometer novas fases de despregamento de fibra óptica coa rúa de Fonseca, rúa da Raíña, Praza de San Pedro ou a ruela das Fontiñas como algunhas das zonas nas que se ampliou a conexión á alta velocidade.