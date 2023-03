El alcalde de Santiago confía en que la USC y la empresa Asteriscos Real Estate alcancen un acuerdo que permita poner en valor la parcela del antiguo hospital Xeral, en Galegas. Así lo manifestó ayer Xosé Sánchez Bugallo en la rueda de prensa en la que dio cuenta de los asuntos tratados en la xunta de goberno.

Preguntado por EL CORREO, el primer edil declaró que está “esperando a que entre o adxudicatario e a Univerasidade sexan capaces de acadar un acordo que desbloquee esta situación”, en referencia al conflicto que ha paralizado la recuperación del inmueble. “Digo o adxudicatario porque a propiedade para nós segue sendo da Universidade de Santiago, porque no rexistro a que aparece como propietaria é a USC”, mencionó, antes de apuntar que espera “unha solución a ese conflito” porque “son veciños e a propia cidade as vítimas desa situación”.

El primer edil recordó que el Concello “modificou dúas veces o Plan Xeral para facilitar a viabilidade desa operación” y con esto avanzó que “non estamos dispostos a facelo unha terceira vez, sobre todo porque non vimos nada das outras dúas”.

Señaló que las discrepancias que existen entre la USC y la empresa adjudicataria de la parcela, y que han derivado en un embrollo judicial que ha frenado la puesta en valor de la misma, “teñen que ver tamén sobre quen é o propietario: a USC sostén que o propietario é o adxudicatario; e este entende que aínda non se formalizou definitivamente a súa adxudicación porque hai un pago pendente e polo tanto a propiedade segue correspondendo a USC”, continuó el alcalde, para añadir que “ese é un dos temas que está no xulgado”.

Sobre el papel del Concello en este escenario, remarcó que “é evidente que cando un tema está xudicializado é moi difícil para a administración pública tomar unha decisión se o xuíz non se pronuncia”.

En este contexto, también dijo no estar “moi seguro de quen é responsabilidade da situación actual do edificio, pero si a quen llo temos que pedir, que é á Universidade, porque é a que figura no Rexistro”. Asteriscos se comprometió a pagar a plazos casi 7,2 millones de euros por el inmueble de seis plantas y unos 14.000 metros cuadrados, de los que hoy faltarían 179.341,50 euros más intereses por abonar, asegura el gerente de la USC, Javier Ferreira. Pero desde enero de 2022 la empresa se niega a entregarlos y a firmar la escritura pública. Al parecer, el adjudicatario pretende que se haga constar la responsabilidad de la USC por el estado de conservación del edificio y la parcela en el momento de la entrega.