Poco después de que los hosteleros de la Nave 5 expusieran su propuesta de crear terrazas en varios puntos de la Praza de Abastos, el alcalde de Santiago señaló que el gobierno municipal no tomará decisiones hasta conocer el parecer de los placeros sobre este asunto. Xosé Sánchez Bugallo indicó que “para nós é moi determinante a opinión que teñen os praceiros, porque o Mercado de Abastos é ante todo un recinto comercial para toda a poboación, ese é o seu cariz fundamental”.

El primer edil dijo estar dispuesto a estudiar medidas “que melloren o atractivo da Praza de Abastos, pero sempre que non sustitúan a súa función. Non creo que fose unha boa noticia para Santiago a conversión do Mercado nun recinto destinado á hostalaría. Tería un atractivo indudable pero suporía un cambio cualitativo co que estamos en contra”.

Bugallo quiso recordar que los puestos de la Nave 5 “se autorizaron no seu día como establecementos vinculados á Praza, que tiñan como obxectivo a comercialización dos produtos do Mercado; e é evidente que a día de hoxe están voando cunha iniciativa propia, cos seus propios obxectivos”. Con esto, el regidor dijo que su decisión es esperar a “coñecer as opinións dos titulares das casillas para logo reflexionar sobre as mesmas”.

“Aquí podemos forzar as cousas ata un límite, non moito máis; e a Nave 5 autorizouse cunhas condicións moi determinadas que claramente non se cumpriron nin se respectaron”, expresó. Añadió que “desde o punto de vista do Concello, tivemos unha actitude flexible, buscando a liberalización e darlle saída, porque está claro que as condicións que se preveían no seu día non se están a cumprir. Todos somos conscientes desa situación”, remarcó.

Por su parte, los hosteleros de la Nave 5 de la Praza de Abastos dieron a conocer su propuesta para instalar terrazas en varios puntos del mercado, que está resultando controvertida entre los comerciantes y los restauradores. Como recoge Europa Press, su propuesta consiste en la colocación de un total de 21 mesas entre los 11 establecimientos que componen este espacio.

Ameas

De este modo, se contempla repartir las mesas entre rúa das Ameas, la fachada de la nave y el interior del mercado. Insistieron en que no quieren poner trabas a la actividad comercial y que el objetivo es “darle más vida” a la Praza. En esta línea, recalcaron que quieren “ordenar el espacio” para que “no se repitan escenas como las de verano de gente comiendo por todas partes y ensuciando los lugares comunes”.

Explicaron que el Ayuntamiento ha solicitado “una autorización de la gestora” para conocer su opinión, mientras que ésta ha señalado que es el órgano local “el que tiene que poner horarios y normas de funcionamiento”. Sobre la gestora, relataron que el jueves pasado mantuvieron una reunión para explicarles cómo se pretende dar el servicio y que “en ese momento no mostraron rechazo”.

Para este jueves está convocada una consulta no vinculante entre la gestora y los placeros “para resolver dudas”. Los hosteleros dijeron que “no saben muy bien la validez de esta consulta y en qué se van a traducir los votos”. Entre los placeros, la posible colocación de estas plazas está creando controversia. Hay quien está “a favor de una ordenación porque puede mejorar la imagen: es mejor que la gente este sentada en una mesa, que comiendo en cualquier esquina”.

De este modo, indicaron que “hay que hacer algo y todo lo que sea traer gente favorecerá al conjunto de la plaza”. Añadieron que “no se puede engañar porque esto ya es un lugar turístico”. Por la contra, hay comerciantes que apuntaron que no ven bien que los hosteleros “quieran coger toda la Praza”, ya que “no solo se vive del turismo” y hay “mucha clientela habitual a la que le molesta la cantidad de gente que puede llegar a haber”. También hay quien señaló que esperará a este jueves “para tener una opinión”, aunque matizaron que si “son sitios donde no estorben las terrazas, no debería de haber problema”.