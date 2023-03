A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebrou esta tarde o acto de ingreso de tres novos académicos correspondentes: o matemático Francisco Marcellán, que entra na Sección de Matemáticas, Física e Ciencias da Computación da institución; o economista Jorge Martínez, na Sección de Ciencias Económicas e Sociais; e o físico Juan Ramón Sanmartín, na Sección de Ciencias Técnicas. O evento tivo lugar no compostelán Pazo de San Roque.

O presidente da RAGC, Juan Lema, abriu o acto, ao que asistiron outros académicos, así como o secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro; o vicerreitor de Transformación Dixital e Innovación da Universidade de Santiago, Gumersindo Feijoo; o vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia da Universidade da Coruña, Salvador Naya; a vicerreitora de Benestar, Equidade e Diversidade da Universidade de Vigo, María Isabel Doval; e o comandante director da Escola Naval Militar de Marín, Pedro Cardona; entre outros representantes de entidades políticas, culturais e académicas galegas.

O presidente da Academia manifestou a súa “satisfacción” polo ingreso destes “tres científicos comprometidos coa ciencia e a sociedade e cunha magnífica proxección internacional nos seus correspondentes campos”. De Jorge Martínez-Vázquez puxo de relevo “o seu inxente labor no desenvolvemento de políticas fiscais en máis de 80 países e a súa enorme dedicación á formación, con máis de cen doutorandos”. No caso de Francisco Marcellán, resaltou “a súa solidez científica no desenvolvemento e implementación do sistema de ciencia e tecnoloxía en España”. E con respecto a Juan Ramón Sanmartín, destacou “a súa gran traxectoria internacional, con descubrimentos transcendentais nun campo que non tiña tradición no noso país como é o aeroespacial”.

O economista Jorge Martínez-Vázquez referiuse ao sistema tributario como o “eslabón más débil” para o desenvolvemento económico e o benestar social dos países

No seu discurso, o economista Jorge Martínez-Vázquez (Vilagarcía de Arousa, 1948) sinalou que “el sistema tributario continúa siendo el eslabón más débil para el desarrollo económico y el bienestar social de los países”. Nesta liña, indicou que “un buen sistema tributario es clave para tener buenos sistemas de educación, salud e infraestructura y para el desarrollo económico y bienestar de los países. En muchos países desarrollados, como es el caso de España, necesitamos y merecemos mejores servicios pero no queremos pagar los impuestos. Así, una fuente importante de fricción política y civil es el deseo de los ciudadanos de tener servicios públicos al nivel de Dinamarca pero pagar impuestos al nivel de Zimbabue”. En relación á eficacia da administración tributaria, manifestou que cómpre “introducir dos nuevos paradigmas: la educación del contribuyente y el desarrollo de la moral del contribuyente para incrementar la eficacia recaudatoria. Los contribuyentes mejor informados y que tienen más confianza en su gobierno y en las instituciones pagan voluntariamente más impuestos y no por el miedo a ser castigados”.

O físico Juan Ramón Sanmartín estudou mecanismos que no futuro poderían contribuír á eliminación do lixo espacial e á exploración dos grandes planetas do Sistema Solar

O físico Juan Ramón Sanmartín Losada (A Estrada, 1941) amosou a súa “enorme satisfacción” por entrar a formar parte da Real Academia Galega de Ciencias. Na súa intervención fixo un repaso pola súa traxectoria profesional, poñendo o foco no feito de que no ano 1991 introduciu o concepto bare tether -amarra espacial espida- na tecnoloxía emerxente de amarras espaciais, uns mecanismos que poderían contribuír no futuro á eliminación do lixo espacial e á exploración dos grandes planetas do Sistema Solar. Estes cables quilométricos -condutores e non illantes- pódense despregar no espazo desde satélites artificiais, interacionarían co medio e esa interacción podería ser aproveitada para diversos usos, entre eles a eliminación do lixo espacial e a exploración dos planetas Xúpiter, Saturno, Urano e Neptuno, xa que a interacción dos cables co plasma podería servir para xerar electricidade. A Axencia Espacial Europea aproboulle en 1993 un experimento de demostración con Alcatel Space para os Columbus Precursor Flights; seguíronlle outros proxectos para a NASA e para a propia ESA.

Francisco Marcellán salientou que “las Matemáticas contribuyen al desarrollo económico de un país”

Pola súa parte, o matemático Francisco Marcellán Español (Zaragoza, 1951) fixo referencia á súa “vinculación con la ciencia gallega”. Así, lembrou os anos nos que estivo vencellado como profesor á Universidade de Santiago de Compostela, “donde pude comprobar el impulso que los matemáticos de la USC desarrollaban de cara a internacionalizar nuestra disciplina y consolidar una comunidad científica también en el ámbito español”. No seu discurso deixou patente: “Creo y defiendo que la comunidad matemática no sólo vive para sí, sino que tiene un compromiso con la sociedad”. Nesta liña, o matemático fixo referencia “a la formación en el sistema educativo de jóvenes estudiantes, que deben percibir la matemática como un instrumento de primer orden para conformar su personalidad autónoma y crítica”. Así mesmo, salientou como reto a necesidade de “superar la escisión entre la cultura humanística y la científica” e apuntou que “las Matemáticas contribuyen al desarrollo económico de un país”, polo que reclamou “el apoyo de las Administraciones Públicas, un punto débil en comparación con el que desarrollan otros países de nuestro entorno”. E concluíu a súa intervención afirmando: “Deseo que mi experiencia, no solo como investigador sino como participante activo en el avance de comunidad científica de nuestro país desde diversas responsabilidades en el pasado, contribuya a consolidar las apuestas de la Real Academia Gallega de Ciencias”.