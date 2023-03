O Concello de Santiago, a través da Concellaría de Medio Ambiente, súmase este sábado, 25 de marzo, á "Hora do Planeta", unha iniciativa de concienciación ambiental que se celebra sempre o último sábado do mes de marzo. Entre as 20:30 e as 21:30 h, os edificios municipais apagarán as súas luces.

A "Hora do Planeta" está considerada como unha das maiores iniciativas medioambientais da historia. Celébrase a nivel mundial e ten como obxectivo sumar voces en contra do cambio climático e demostrar que a natureza importa. Este movemento naceu en 2007 en Australia. Máis de 2,2 millóns de persoas apagaron as luces en Sidnei. Ao longo dos anos foron sumandose máis persoas e máis estados, ata acadar os 180 países. O obxectivo: concienciar sobre o valor da natureza e a biodiversidade