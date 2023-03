“Somos moito máis que estereotipos. Somos persoas activas, con metas e aspiracións, que progresamos se se nos da a oportunidade”, asegurou Pepa Lockhart na gala de entrega dos premios Down Compostela, que reuniu a máis de 250 persoas no Hostal dos Reis Católicos, e na que se recoñeceu o traballo de Burguer King, José María Fernández e a Escola de Música Play. A cerimonia estivo presidida polo alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; a conselleira de Política Social, Fabiola García Martínez, e a deputada provincial Mila Castro.

A moza compostelá con síndrome de Down, que presentou a gala xunto a Susana López, asegurou que a “vida non está marcada polo xénero, a orixe, a idade nin a condición xenética” de cada persoa. No evento co que a fundación santiaguesa conmemora o Día Mundial da Síndrome de Down, Pepa quixo “facer oír a voz” das persoas con trisomía 21 e “reclamar os nosos dereitos”.

O presidente da Fundación Down Compostela, Juan Martínez, asegurou que para conseguir unha sociedade “máis igualitaria, máis xusta e máis próspera” é necesario “aproveitar as cualidades de cada persoa e buscar confluencias en vez de confrontacións”. Agradeceu o traballo e o exemplo dos premiados, por darlles unha oportunidade as persoas con síndrome de Down no eido laboral, musical e axudándolles a visibilizar o que poden facer, “como demostrou na súa actuación desta noite a Escola de Música Play”. Resaltou a aposta de moitos empresarios para contratar a persoas con síndrome de Down ou discapacidade intelectual.

“En Down Compostela temos a 18 persoas traballando, o 85 % con contratos indefinidos”, asegurou o presidente. “Para que se poida manter nun futuro, e incluso incrementar, necesitamos que dende as administracións se aposte claramente por unha educación inclusiva, dándolle a oportunidade non só as persoas con síndrome de Down, senón ao resto do alumnado para que aprenda a convivir con persoas con capacidades diferentes”.

A fundación recoñeceu este ano á empresa Burger King, polo seu firme compromiso coa integración laboral das persoas coa síndrome de Down e discapacidade intelectual; á escola de música Play, por entender como poucos que o mundo da arte, neste caso o da interpretación musical, non ten fronteiras, e ao empresarioJosé María Fernández Chema, polo seu compromiso coa familia Down desde o mesmo momento en que naceu Down Compostela, incluso antes.

Desde 2019 Burger King en Santiago aposta por ofrecer oportunidades laborais aos usuarios, tendo contratados con carácter indefinido a tres mozos da asociación.

Varios membros de Down Compostela, pero tamén outros asisten semanalmente ás súas ensinanzas na Escola de Música Play, xunto a compañeiros sen discapacidade.

Dono da xoiería Jael, Chema ten á venda produtos como a pulseira solidaria en beneficio de Down Galicia ou patrocina actos e eventos deste movemento asociativo.